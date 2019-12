România este țara cu cea mai mare emigrare din Uniunea Europeană, un număr de 3 milioane de români având reședința în alte state europene. În timp ce această tendință se menține în țara noastră, în alte state din estul Europei, lucrurile au început să se inverseze.

Românii reprezintă astfel cea mai mare comunitate de europeni care trăiesc în afara granițelor țării și aici sunt luați în considerare doar cei care și-au declarat adresa de reședință în afară.

Numai în ultimul an au emigrat peste 200 de mii de români și nicio țară europeană nu ne amenință acest record negativ. Dimpotrivă, în unele state, precum Polonia, care are a doua cea mai mare comunitate în disapora, după România, se întâmplă ca acest fenomen să se inverseze. Mulți polonezi au început să se întoarcă acasă, mai ales în ultimul an când peste 50 de mii au decis să facă acest lucru.

Din ce cauză se întâmplă acest lucru? Numai în ultimele două săptămâni am aflat că suntem la coada clasamentului european în ceea ce privește sistemul de educație, suntem chiar ultimii din UE la capitolul investiții în sistemul sanitar și avem cea mai mare rată a mortalității în rândul pacienților care suferă de afecțiuni tratabile. Unde mai pui că cei care au plecat în străinătate au fost jigniți și disprețuiți de numeroși politicieni.

