NISSA, unul dintre cele mai apreciate branduri de modă din România, a fost onorat cu prestigiosul premiu BEST ROMANIAN BRAND la gala ELLE STYLE AWARDS 2024. Acest eveniment de referință în industria modei și a stilului reunește an de an jucători importanți din domeniu, iar distincția reflectă recunoașterea națională și internațională a valorilor NISSA – eleganța, inovația și angajamentul pentru feminitatea contemporană.

NISSA, o recunoaștere pentru excelență în modă

NISSA a impresionat publicul cu colecțiile sale unice, caracterizate prin croieli sofisticate, țesături de înaltă calitate și o atenție deosebită pentru detalii.

Brandul reușește să îmbine perfect versatilitatea cu stilul modern, menținându-se un reper solid în industria modei românești și atrăgând atenția pe plan internațional.

Prezența sa în showroomurile de la Milano, Paris, Londra și New York subliniază succesul său pe piața globală.

Declarație oficială NISSA

Radu Mada, Head of Design NISSA, a declarat că premiul câștigat reprezintă o recunoaștere a muncii și pasiunii echipei pentru a oferi doamnelor și domnișoarelor din România și din întreaga lume piese vestimentare care inspiră încredere și stil. El a exprimat recunoștință față de susținătorii și adepții brandului.

„Acest premiu este o confirmare a muncii și pasiunii depuse de întreaga echipă NISSA pentru a oferi doamnelor si domnisoarele din România și din întreaga lume piese vestimentare care inspiră încredere și stil. Suntem extrem de onorați și recunoscători pentru această distincție și mulțumim tuturor celor care ne susțin și cred în viziunea noastră” – Radu Mada, Head of Design NISSA.

Despre ELLE STYLE AWARDS

Organizat anual de revista ELLE, evenimentul aduce împreună cei mai importanți jucători din industria modei, designului, artei și divertismentului, premiind excelența și inovația.

Categoria BEST ROMANIAN BRAND este dedicată recunoașterii brandurilor care au redefinit standardele în modă și au contribuit semnificativ la creșterea vizibilității designului românesc pe plan global.

Despre NISSA

NISSA a început cu dorința de a răspunde unei întrebări bine cunoscute pe care toate femeile o au în minte: „Ce ar trebui să port astăzi?”

Fondată în 1993, NISSA a fost creată pentru a face toate femeile să se simtă fericite. A început cu un vis: o fetiță care obișnuia să încerce pantofii mamei sale și care și-a dezvoltat ulterior o pasiune pentru industria modei, pentru designeri și podiumuri. Fondatoarea și Directorul Creativ al brandului și-a început cariera în industria modei ca model. După ani de studii în domeniu și fiind pregătită pentru următorul pas, ea a creat NISSA, alături de sora și mama sa.

Cu un accent pe țesături de calitate, siluete clasice și designuri contemporane prêt-à-porter, colecția este destinată femeii feminine și moderne. Fie că este vorba de rochia perfectă pentru cocktail sau de o ținută de zi pentru seară, NISSA oferă opțiuni pentru femeia încrezătoare care iubește moda.

Pe măsură ce brandul continuă să evolueze și afacerea să crească, NISSA este prezentă în capitalele modei din întreaga lume – New York, Londra și Milano, prezentând colecția la principalele săptămâni de modă. Colecția poate fi găsită în 15 magazine NISSA din România, dar și în Statele Unite, Irlanda, Anglia, Polonia și Orientul Mijlociu.