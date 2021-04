Pandemia a deschis un drum nou acestor aparate care, astăzi, sunt vândute în întreaga lume, din Marea Britanie până în Japonia. Odată cu acest mare succes, a venit și recompensa. Dacă în 2020, compania compania buzoiană a trecut de milionul de euro, pentru acest an este estimată o cifră de afaceri ce se poate apropia de 2 milioane de euro. Cererea este atât de mare încât, dacă în primăvara trecută se asamblau 4.000 de aparate, la sfârșitul anului trecut numărul aparatelor fabricate lunar a ajuns la 10.000 de bucăți.

Povestea Salin

Aventura Salin a început în 1995. „Pentru a verifica efectul observat în experimentele mele, am construit câteva aparate pe care le-am oferit unor cunoștințe, pentru a le testa. Am căutat zece persoane cu probleme respiratorii semnificative și le-am dat aparatele. Rezultatele au venit imediat, pentru că au realizat diferențe consistente în privința stării de sănătate și au remarcat o stare de bine. Cu aceste prime rezultate am reușit, după multe încercări, să atrag o investiție de 5000 de euro și am înființat o firmă în martie 2000”, ne-a povestit chimistul și inventatorul Constantin Pascu. Așadar, în anul 2000, a fondat la Mierea, în județul Buzău, Tehno Bionic SRL, un brand 100% românesc, unde sunt produse aparatele Salin.

De ce este bun aerul care iese din aparatele Salin

Interesați de acest succes românesc, l-am contactat pe inventatorul Constantin Pascu și l-am rugat să ne dea detalii despre aparatele care fac furori în toată lumea. ”Principiul fundamental de funcționare al aparatelor pe care le realizăm, denumite generic Salin, este dezvoltat din efectul natural de salinizare a aerului realizat de către structurile bogat cristalizate de clorură de sodiu în amestec cu alte săruri. Pe acest principiu am dezvoltat mai multe brevete și aparate”, spune, în exclusivitate pentru Capital, inventatorul buzoian.

”Inhalaţia de cantităţi mici dar pe termene lungi este considerată ca fiind cea mai eficientă metodă de inhalare în scop terapeutic”, subliniază Constantin Pascu. Important de reținut: procedeul de obținere a aerosolilor salini pe care îl utilizează aceste aparate asigură concentrații relativ mici de sare care sunt eficiente față de utilizatori, fără efecte adverse şi nu creează probleme ambientale.

Brandul românesc Salin

Pentru moment, există două modele de aparate de salinizare ambientală a aerului – un model mai mic, denumit Salin S2 și un model mai mare, numit Salin Plus care utilizează filtre speciale saline cu recristalizare controlată.”Tehnologia brevetată permite ca printr-un proces complex de lucru, într-un mediu controlat de temperatură și umiditate, să obținem, în interiorul filtrelor speciale, structuri cristaline complexe, extrem de bogate, formate din microcristale de săruri. Aceste structuri cristaline, în contact cu aerul, eliberează micile particule de sare, aerosolii uscați care au de fapt efectul medical față de diverse probleme respiratorii”, ne clarifică Constantin Pascu.

Avem însă și noutăți de adăugat: inventatorul nostru a îmbogățit brandul cu încă două noi produse, care asigură o concentrare și mai bună a efectului salin: inhalatorul medical SaltMed și inhalatorul individual InSalin. Tehnologia utilizată este o dezvoltare a tehnologiei utilizate în aparatele ambientale ceea ce permite utilizarea în sisteme tip inhalator individual.

Noile dispozitive, mai performante, mai fiabile

Din câte am înțeles, inhalatorul InSalin este, practic, o extindere a posibilității de folosire a aerului salin de către utilizator și în afara locuinței sau biroului, unde ar putea avea aer salin produs de aparatele ambientale. Foarte utile sunt mai ales pentru cei cu probleme respiratorii diverse care au nevoie de mobilitate mare sau care se află în perioade de maxim de criză alergenică. Cel de al doilea nou apparat este mai special.

”Inhalatorul SaltMed, datorită eficienței înalte și posibilității controlului riguros al expunerii la aerosoli, se utilizează în mod special în zone medicale speciale, dar nu numai. Este un sistem cu sursă de aer, cartuș special și mască. Acest aparat a fost testat în studii medicale atât în terapia directă a pacienților, cât și în cadrul secțiilor de terapie intensivă la pacienți adulți postoperator sau la copii prematuri pe sistemul respirator la incubator. Este un aparat cu un potențial enorm de utilizare inclusiv la pacientul individual acasă pentru o terapie riguros controlată și de mare eficiență”, ne explică inventaorul buzoian.

Pentru cârcotași: aparatele Salin Plus, Salin S2 și InSalin sunt certificate medical CE, clasa 1. Inhalatorul SaltMed este certificat medical CE clasă II-a cu certificator Bureau Veritas din Italia.

În loc de concluzie

”Am făcut mai multe studii de urmărire cu aparatele ambientale la adulţi şi copii, pe probleme medicale diverse, de la ORL, pneumologie, la fibroza chistică. Studiile au arătat eficienta într-o gamă largă de probleme, cu efect de îmbunătăţire consistenţă a stării de sănătate, rărirea crizelor, scăderea gravităţii lor, reducerea în timp a medicaţiei”, ne garantează chimistul Constantin Pascu. În timp, inventatorul a constatat că o zonă de utilizatori extrem de importanţi şi de interesaţi sunt părinţii care au copii cu astm sau alergii în forme mai severe.

”Medicaţia curentă este dificilă mai ales pentru un organism în creştere iar părinţii au căutat soluţii, și s-au îndreptat astfel spre Salin. În unele studii a fost sesizată reducerea infecţiilor respiratorii sezoniere, chiar şi la grupe de pacienţi de risc major. Pe parcursul anilor foarte mulţi utilizatori de lungă durată ai aparatelor au semnalat dispariţia sau reducerea majoră a problemei răcelilor sezoniere sau gripei”, mai spune Pascu.

Studii pertinente

Exista studii publicate de utilizare a inhalatoarelor SaltMed pentru terapia directă a pacienţilor în criza astmatică făcute la SMURD Floreasca, vizavi de BPOC efectuate de profesorul Mihăiescu de la Iaşi, precum şi în cadrul secţiilor de terapie intensivă la pacienţii adulţi postoperator sau la copii prematuri aflați la incubator. De asemenea, foarte important este studiul cu inhalatorul SaltMed făcut şi publicat sub coordonarea d-lui dr Cârstoveanu de la spitalul Marie Curie.

În cadrul acestui studiu este prezentată constatarea directă a creşterii imediate şi consistente a secreţiilor respiratorii şi a faptului că terapia cu expunere la aer salin pe termen lung este perfect suportată chiar şi de către un organism atât de fragil cum este cel al copiilor născuţi prematur.

”Aerul salin produs cu aparatele noastre , când este inspirat, are drept efect, evidenţiat clinic, reducerea inflamaţiei şi consecutiv a edemului căilor respiratorii împreună cu creşterea consistenţă a eliminării secreţiilor ceea ce contribuie la creşterea imunităţii locale şi prevenţia infecţiilor virale şi bacteriene”, Constantin Pascu.