Reprezentanții firmelor spun că, pentru început, vor distribui marfa în restaurante de lux. Jurnaliștii de la agenția Associated Press au testat acest tip de carne produsă în laborator, despre care se spune că își propune să elimine daunele aduse miliardelor de animale sacrificate pentru hrană și să reducă efectele asupra mediului ale pășunatului şi ale gestionării deșeurilor animale.

Carnea de pui de laborator este produsă prin prelevarea unor celule de la păsări vii. Din acestea sunt dezvoltate apoi, printr-o tehnică specială, produse din carne. Operațiunea nu presupune uciderea animalelor.

Care este „paradoxul cărnii” create în laborator

„Am fost un consumator de carne toată viața. Sunt, de asemenea, o victimă a „paradoxului cărnii”, un termen pe care oamenii de știință îl folosesc pentru a descrie conflictul psihologic care apare la oamenii cărora le place să mănânce carne, dar nu se pot gândi că astfel sunt sacrificate animalele.

De asemenea, ca jurnalist care am scris frecvent despre focarele de boli de origine alimentară și siguranța abatoarelor, sunt conștientă că puiul din farfurie a suferit, probabil, ca să ajungă acolo”, spune jurnalista.

Am încercat opțiuni pe bază de plante

„Așa că am fost deschisă să încerc un alt fel de carne. Și foarte curioasă să văd dacă va avea gust real. Am încercat opțiuni pe bază de plante precum cârnații Beyond Meat și Impossible Burger și mi-au plăcut, deși nu sunt înlocuitori perfecți.

Cârnatul Beyond Meat avea un gust bun, dar cam făinos. Iar Impossible Burger era foarte uscat, deși poate pentru că a fost gătit prea mult. Deși gustul nu mi-a displăcut, eram totuși conștientă că, de fapt, nu mănânc carne de vită sau de porc.

Nu m-a deranjat faptul că această nouă carne cultivată în laborator este făcută din celule care cresc la proporții epice în cuve mari de oțel, doar pentru a fi modelate și formate. „Extrudat” este termenul oarecum nefericit care mi-a venit în minte gândindu-mă la aceste forme modelate”, explică ea.

Totul se rezumă la gust!

În final, ca în cazul tuturor alimentelor, totul se rezumă la gust.

„În ianuarie, am călătorit la fabrica producție Upside Foods din Emeryville, California. Acolo, bucătarul Jess Weaver a sotat un piept de pui făcut în laborator, în sos de unt, cu vin alb, roșii, capere și ceapă verde. Aroma era îmbietoare, iar gustul era ușor și delicat, cu o textură fragedă, la fel ca orice piept de pui pe care l-aș prepara acasă.

Săptămâna trecută, am vizitat fabrica din Alameda, California, unde Good Meat este gata să înceapă producția de produse din pui. Chef Zach Tyndall a făcut o salată de pui afumat cu maioneză, stafide aurii și nuci. A continuat cu o pulpă de pui – carne mai închisă, servită pe un pat de piure de cartofi, ciuperci, sfeclă și buchețele mici de conopidă mov.

Gustul era mai bogat decât al pieptului de pui. Iar textura era fragedă, așa cum ar trebui să fie o pulpă de pui bine gătită. „Trebuie să fie cât mai realist posibil pentru ca asta să prindă”, a spus el. Personal, cred că acest lucru va prinde. Există totuși obstacole uriașe – cum ar fi extinderea producției și reducerea costurilor, spun experții”, a mai spus jurnalista.