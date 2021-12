Conform unui studiu publicat marți, costul pesticidelor ar putea depăși extrem de mult beneficiile lor economice, relatează EUObserver.

The Bureau for the Appraisal of Social Impacts for Citizen Information (BASIC), un ONG din Paris, a descoperit că producătorii de pesticide primesc de la UE subvenții de 2,3 miliarde de euro.

Concomitent, sectorul realizează profituri de 900 milioane de euro, studiul argumentând de ce acesta nu e un mod eficient de a cheltui fondurile agricole.

„Triplarea fermelor organice până în 2030 ar costa 1,85 miliarde de euro pe an – mai puțin decât subvențiile plătite anual pe pesticide”, a afirmat un grup de cercetători având legături cu BASIC.

De asemenea, studiul menționează și alte costuri suportate de societate spre beneficiul producătorilor de pesticide, dintre care cei patru mari – BASF, Bayer, ChemChina, Corteva – care reprezintă împreună 60% din vânzările globale.

Subvenții de 57,8 de miliarde de dolari pentru menținerea pesticidelor

De exemplu, UE acordă anual subvenții de 57,8 miliarde de dolari pentru menținerea unor practici agricole dependente de pesticide – adică aproximativ jumătate din întreg bugetul UE. O parte a acestor bani ajunge la companiile de pesticide.

Mașinăriile, fertilizatorii, pesticidele și varietățile hibride ori modificate genetic au avut și efecte pozitive. Astfel, în ultimii 20 de ani producția agricolă a crescut cu 350%. Ceea ce a făcut ca producătorii de pesticide să ajungă la o cifră de afaceri anuală de 53 de miliarde de euro în 2020 – iar UE e una dintre cele mai mari piețe de desfacere, cu vânzări de 12 miliarde de euro către agricultori în 2019.

Cu toate acestea, studiul spune că efectele adverse asupra mediului, biodiversității și sănătății umane pot să surclaseze aceste realizări. Se face referire la studii anterioare ale Institutului Național de Cercetări Agricole (INRA) al Franței, conform cărora costurile cu probleme de sănătate provocate de pesticide sunt estimate în SUA la 1,3-13 miliarde de euro anual.

Pesticidele ar putea provoca boli grave

Totodată, studiile care confirmă suspiciunile că pesticidele provoacă cancer, boala Parkinson și alte boli continuă să se acumuleze.

Agenția de Cercetare a Cancerului (IARC) a Organizației Mondiale a Sănătății a conchis că există „probe solide” că expunerea la glifosfat poate altera ADN-ul.

Industria pesticidelor își plătește per total lobby-ul în UE cu 10 milioane de euro pe an, însă mesajul acestuia cum că pesticidele sunt necesare pentru creșterea productivității începe să atragă critici.

Potrivit unui studiu din revista Nature, în numeroase zone agricole de pe tot globul în care se folosesc pesticide productivitatea scade. Deși nu există vreo probă clară care să facă legătura între recoltele mai slabe și pesticide, există indicii că rezistența la pesticide le scade acestora eficiența

Președintele francez Emmanuel Macron a promis că se va folosi de președinția franceză a UE din 2022 pentru a lucra în direcția accelerării eliminării graduale a pesticidelor.

În strategia sa „de la fermă în furculiță”, UE a stabilit ținta reducerii cu 50% a folosirii pesticidelor până în 2030.

Cu toate acestea, și-a programat la anul reînnoirea autorizației pentru erbicidul glifosfat. Raportul îndeamnă insistent la renunțarea la această autorizație, în calitate de prim pas esențial pentru atingerea propriilor ținte de sustenabilitate de către UE.