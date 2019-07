Burn-out, „incendiul” care te mistuie din interior

In 1980, psihanalistul american Herbert J. Freudenberger a publicat prima carte despre fenomenul de epuizare profesionala, pe care l-a numit „burn-out”. Autorul l-a descris drept un „un incendiu interior”, care ii lasa pe oameni aparent intacti in exterior, dar mistuiti din punct de vedere afectiv si emotional.

Oricine poate fi afectat de acest sindrom. Cauzele: presiunea sociala si profesionala din ce in ce mai mare, indatoriri multiple si aptitudini tot mai avansate solicitate de angajatori, obiective si target-uri irealizabile, riscul pierderii locului de munca. Trebuie luati in calcul si factorii ce tin de personalitatea angajatilor. Sunt predispusi cei dominati de perfectionism, dorinta excesiva de a fi pe placul celor din jur, incapacitatea de a delega sarcini.

In prezent, sindromul burn-out este recunoscut ca maladie profesionala in tarile occidentale, chiar daca nu sub aceasta denumire. Persoanele afectate ajung adesea la medic cu stari de epuizare fizica si psihica, tulburari digestive, probleme cardiace, dezechilibre hormonale, infectii recurente, depresie, atacuri de panica.

Semnale de alarma

Simptomele stresului sunt multiple si variaza de la cele usor de identificat: dureri de cap, crampe abdominale, senzatie cvasipermanenta de gura uscata, oboseala continua, pana la manifestari subtile: epuizare mentala, demotivare, stima de sine scazuta, sentimente de incompetenta, iritabilitate.

Cu cat manifestarile psihosomatice se acutizeaza (dureri de cap, dureri de spate, viroze repetate), cu atat se inmultesc zilele de concediu medical. Daca situatia la locul de munca nu se schimba, depresia se poate instala incet, dar sigur.

Iata ce ar trebui sa va atraga atentia din timp:

Va simtiti obosit chiar daca dormiti 8 ore pe noapte si va treziti cu dificultate dimineata.

Randamentul la locul de munca este scazut, desi munciti de doua ori mai mult.

Aveti impresia ca rezultatele muncii nu sunt remarcate si apreciate.

Uitati adesea intalniri sau alte sarcini planificate.

Aveti in permanenta o stare de nervozitate si agitatie interioara.

Aveti tendinta de a va izola de prieteni si familie.

Ce poti face pentru a tine stresul sub control?

Nu exista un remediu-miracol contra stresului, asa cum nu s-a descoperit elixirul tineretii sau leacul contra cancerului. Tot ce se poate face este mentinerea stresului sub control. Trebuie sa identificati existenta factorilor de stres, sa recunoasteti presiunile, sa acceptati situatiile tensionate si sa descoperiti o strategie personala de rezolvare. In cele mai multe cazuri, situatia stresanta nu este atat de grava, ci valoarea pe care i-o acordam o face sa ia amploare.

Pentru a recunoaste toate aspectele mentionate mai sus, tot mai multi angajati apeleaza in prezent la consiliere de specialitate pentru dezvoltare personala, mindfulness, psihoterapie de scurta durata. Astfel, invata sa fie constienti de sine, sa comunice eficient, sa gestioneze conflictele, sa relativizeze lucrurile, sa capete stima de sine, sa invete din esecuri si sa aprecieze viata asa cum este ea. „Vindecarea” de stres presupune neindoielnic regasirea de sine, reevaluarea prioritatilor personale si profesionale, cunoasterea si acceptarea propriilor limite.

Pentru a stapani stresul este important si stilul de viata pe care il adoptati.

Evitati fumatul, alcoolul, cafeaua in exces – sunt cele trei mari capcane in care cad persoanele care incearca sa scape de stres. Desi tigara, cafeaua si un pahar de vin par sa aduca relaxarea mult dorita, in timp, acestea nu fac decat sa distruga sanatatea.

Aveti grija sa optati pentru o alimentatie echilibrata – chiar daca ritmul alert de viata merge mana in mana cu fast-food-ul, totusi, daca dati dovada de vointa si putina organizare, se poate manca sanatos indiferent de programul de lucru.

Cultivati o ambianta familiala si sociala armonioasa si bazata pe autenticitate.

Mergeti periodic la medic pentru controale de rutina, analize medicale, ecografii, teste de screening, markeri tumorali sau orice alte investigatii recomandate de specialist.

Descoperiti ce activitate va face placere si noi puncte de interes cu care sa va ocupati timpul liber.

Incercati sa practicati o forma de miscare, chiar sportul nu e punctul vostru forte. Activitatea fizica – fie ca e simplu mers pe jos, mers pe bicicleta, inot, fie ca e o forma organizata cum ar fi fitness, tenis, fotbal – reprezinta nu doar o cale de indepartare a stresului, ci si de mentinere a sanatatii.

