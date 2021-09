Premierul Florin Cîțu a nominalizat ministrul interimar la Justiție. Portofoliul lui Stelian Ion va fi preluat temporar de ministrul de Interne.

Lucian Bode a mai deținut funcția de ministru al Transporturilor, în guvernul condus de Ludovic Orban. El a mai condus Ministerul Economiei în cadrul Guvernului Mihai Răzvan Ungureanu.

Ministerul Justiției este preluat temporar de un om din echipa care îl susține pe Florin Cîțu în lupta pentru șefia PNL.

”M-am născut în comuna Valcău de Jos, în 1974. De profesie sunt inginer, am absolvit Facultatea de Electrotehnică şi Informatică din cadrul Universităţii din Oradea în anul 1998. Sunt căsătorit şi am doi copii.

Din punct de vedere profesional, mi-am desfăşurat activitatea în cadrul SC Electrica SA, unde am deţinut de-a lungul timpului mai multe funcţii, dar poate cea mai importantă pentru mine a fost cea de Preşedinte al Sindicatului. Şi spun cea mai importantă deoarece e singura care mi-a oferit posibilitatea de a reprezenta interesele oamenilor şi de a-i apăra pe aceştia atunci când a fost nevoie.

Am intrat în politică încă de tânăr din dorinţa de a mă implica mai mult in dezvoltarea acestui judeţ şi în îmbunătăţirea calităţii vieţii din această regiune. Am trecut prin toate etapele necesare pentru a evolua din punct de vedere politic iar azi am ajuns să deţin funcţia de preşedinte a celui mai solid partid de dreapta din România, filiala Sălaj.

Crede cu tărie în valorile de dreapta

Ca funcţii deţinute, am fost cel mai tânăr consilier local, am deţinut funcţia de consilier judeţean şi în exerciţiul acestor demnităţi m-am implicat în proiecte care vizau lăcaşele de cult, iluminatul public, bunuri judeţene şi multe altele.

Din noiembrie 2008 sunt deputat, membru în Comisia pentru Industrie şi Servicii, în cadrul Parlamentului României.

Sunt un reprezentant al generaţiei tinere de politicieni, care crede cu tărie în valorile de dreapta şi care crede că şi tara noastră poate evolua la fel ca alte ţări europene care au făcut parte din blocul comunist şi că politicile noastre pot fi eficiente şi orientate pentru a servi interesele cetăţenilor.

Sunt un om deosebit de ambiţios, şi poate acest lucru m-a ajutat sa ajung azi să reprezint în Parlamentul României interesele a câteva zeci de mii de oameni. Şi cu siguranţă nu mă voi rezuma doar la a reprezenta aceste interese…voi încerca să fac mai mult.”, se descrie Lucian Bode pe site-ul personal.

