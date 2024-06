Statutul poliţistului a fost modificat printr-o ordonanţă de urgenţă adoptată vineri, 28 iunie 2024. Modificările au fost iniţiate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Scopul lor este consolidarea cadrului normativ pentru protecţia juridică a poliţiştilor şi punerea în acord a Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului cu deciziile recente ale Curţii Constituţionale a României (CCR). Printre reglementări se numără:

Cei care participă la un concurs pentru ocuparea unor funcţii de execuţie vacante prin încadrare directă/reîncadrare/transfer NU au voie să aibă tatuaje pe faţă şi/sau gât sau în alte zone ale capului.

Sunt interzise tatuajele ori elementele ornamentale prezente pe corpul candidatului care reprezintă sau semnifică simboluri, mesaje, sloganuri sau reprezentări de natură să incite la violenţă, ură sau discriminare ori care au conotaţii politice, fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

„Pentru asigurarea unei protecţii juridice adecvate pentru poliţişti, au fost stabilite condiţiile în care poliţistului, împotriva căruia se desfăşoară un proces penal şi/sau civil pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau care are sau a avut, într-un proces penal, calitatea de persoană vătămată printr-o faptă de ultraj, i se decontează cheltuielile de asistenţă juridică.

Decontarea cheltuielilor de asistenţă juridică efectuate de poliţist reprezintă expresia sprijinului instituţional acordat poliţistului care dobândeşte o anumită calitate procesuală într-un proces penal sau civil ce are ca obiect fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, sprijin ce are în vedere inclusiv prezumţia de nevinovăţie, în situaţiile în care poliţistul are calitatea de suspect/inculpat.

Decontul vizează în mod exclusiv sumele de bani plătite în mod efectiv de către poliţist cu titlu de onorariu al avocatului ales, pentru asistenţa juridică şi reprezentarea în cadrul procesului în care acesta are calitatea procesuală prevăzută de lege (suspect/inculpat/pârât pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau persoană vătămată în cazul infracţiunii de ultraj) şi nu pot include alte cheltuieli efectuate cu ocazia desfăşurării procedurii judiciare (cheltuieli pentru administrarea probatoriului, efectuarea actelor de procedură, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procesului).

Plafonul maxim până la care pot fi decontate cheltuielile de asistenţă juridică reprezintă valoarea unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI).