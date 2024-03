Stațiunea din România de care s-a ales praful! Este vorba despre stațiunea Băile Herculane. Locuitorii spun că această stațiune era oricum lăsată în paragină. Izvoarele erau neglijate, pompele de apă erau fisurate, iar bazinele de colectare erau ruginite. Proprietarii de hoteluri erau nevoiți să aducă apă cu cisternele pentru a-și salva afacerile, care erau pe punctul de a intra în faliment.

Cândva, Băile Herculane era considerată cea mai frumoasă stațiune balneară din Europa. Acele vremuri par să fi apus. Acum, țevile sunt legate cu sârmă pentru a permite apei termale să ajungă la unitățile de cazare.

În 2015, firma responsabilă cu administrarea apelor termale a intrat în insolvență, ceea ce a dus la pierderea dreptului de exploatare al acestor resurse. În plus, bazinele sunt afectate de rugină, iar ultimele analize ale apei au fost efectuate acum 17 ani.

Potrivit Observatornews.ro, autoritățile județene au manifestat interes în preluarea licenței și investirea în infrastructura de transport a apei termale. S-a luat în considerare chiar vânzarea metrului cub de apă la jumătate din prețul obișnuit. Cu toate acestea, această inițiativă a fost abandonată în favoarea implicării Primăriei Herculane.

Între timp, hotelurile depun eforturi pentru a menține turismul în zonă, aducând apă termală cu cisternele.

”Toată lumea este afectată, dar toţi căutăm şi găsim soluţii pentru turişti. Înainte de a avea această reţea de distribuţie pe care am reuşit să o facem de scurt timp, am avut apă termală adusă cu un sistem empiric: cisterne, bazine şi am alimentat. Acelaşi lucru îl facem şi în momentul de faţă pentru a putea continua”, a spus Ionuț Guran, managerul unui hotel din zonă.