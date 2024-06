Cea mai mare centrală hidroelectrică din Ucraina este în stare critică. Guvernatorul regiunii Zaporijia, Ivan Fedorov, spune că aceasta a fost atacată de forțele ruse în noaptea de 1 iunie.

De asemenea, Ivan Fedorov a informat că centrala electrică, cunoscută sub numele de Barajul Dnipro, a oprit producția de energie electrică.

Traficul peste barajul Dnipro a fost blocat în urma atacului rusesc. În acest context, a fost recomandată circulația pe o rută ocolitoare, pe două poduri, potrivit explicațiilor oferite de guvernator. Trebuie menționat că oficialul nu a dat detalii despre pagubele produse.

NEXTA a distribuit pe X un videoclip din timpul atacului.

Ukraine’s largest hydroelectric power plant is in „critical condition” after another missile attack

The head of the Zaporizhzhia regional administration, Ivan Fedorov, has announced the critical condition of the Dnipro HPP.

According to Fedorov, automobile traffic along the dam… pic.twitter.com/Ao3k2mAP6K

— NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2024