Victor Ponta a lansat, joi, un atac la adresa fostului său partid, PSD și a recunoscut că îi dă dreptate preşedintelui Klaus Iohannis care susţine că „PSD-ul e de vină” deoarece social-democraţii au votat învestirea Guvernului Orban. Mai mult, Ponta a dezvăluit că Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a vrut ca Gabriela Firea să piardă alegerile la Primăria Capitalei.

Atacul lui Ponta

„Are dreptate Iohannis când zice că PSD-ul e de vină. Sunt de acord cu Iohannis. Păi dacă i-a votat PSD-ul, dacă l-a votat pe Orban. A fost un moment fantastic în Parlament. Eu m-am dus. Merg să votez contra şi arăt. PNL-iştii nu erau pentru că erau în carantină, se îmbolnăvise unul dintre cei, cel care a devenit primar la Constanţa. Au venit pedediştii buluc să voteze şi eu cu cei de la Pro România îi măscăream. Ce faceţi? Votaţi cu Orban? Toţi intrau tiptil, băgau biluţele şi fugeau”, a explicat Victor Ponta, în emisiunea „Marius Tucă Show” de la Alephnews.

Discuții privind înfrângerea Gabrielei Firea

Rugat să comenteze afirmaţiile lui Marcel Ciolacu care l-a acuzat pe Victor Ponta că a trădat, liderul Ponta a răspuns:

„Pe cine am trădat? Ei voiau să piardă Firea. Nu i-am înţeles. Şi Tăriceanu, la fel ca mine. Nici eu n-am pus candidat. Am venit în ultima secundă cu un candidat pe care nu-l cunoştea nimeni.

Tăriceanu n-a pus candidat. În ultima secundă s-a băgat el în luptă pentru că amândoi eram convinşi că facem o alianţă, cum a făcut PNL cu USR. A vrut să piardă Firea. De ce?”, a mai precizat Ponta.

Ponta, prima reacţie de la mesajul plagia transmis la moartea lui Maradona

„Aşa este, aşa am făcut. Pentru că nu mă mai înjurau de mult haterii iar acum au scris mai mult despre mine decât despre Maradona. Nu reuşeam să scrie Vlad Petreanu despre mine care ştie că noapte de noapte stau, nu dorm, mă gândesc ce să mai plagiez. Şi atunci am reuşit. N-a mai scris nimeni de Maradona, am scris de mine. E contul meu, dar pe Twitter nu scriu eu. Eu l-am aprobat.

Pe Facebook şi Instagram scriu eu. Pe Twitter am o echipă şi i-am încurajat: faceţi ceva să atrageţi atenţia. Şi au atras atenţia. Dar după cum aţi văzut, mi-am luat site-ul puiemonta, pe care-l şi lansez duminică. Eu cred că la un moment dat nu vreau să-i las să doarmă pe hateri. Să mă înjure în continuare. Pentru că ceea ce rămâne, bine, Ponta, plagiatorul, Pinochio, Mickey Mouse, dar totuşi, cât am fost prim-ministru, a fost bine pentru economie, iar acum avem o problemă de conducere a ţării şi de economie.”, a declarat fostul premier, la Adevărul Live.