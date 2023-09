Resturi de dronă, descoperite în judeţul Tulcea! Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a anunțat că acestea au fost descoperite marți, în jurul orei18:00. Resturile pot fi asociate cu echipamente de tip dronă. Ministrul a adăugat că, în același timp, informațiile oferite publicului de către președintele Iohannis erau corecte.

În prezent, rămășițele sunt analizate în cadrul facilităților MapN. Ministrul Apărării susține că există un protocol pentru astfel de cazuri, care a fost respectat. Resturile aparțineau unei „drone de tip Bayraktar care plutea pe Marea Neagră”, potrivit MApN.

Întrebat dacă este posibil să fi fost o dronă mai veche, ministrul a precizat că investigațiile vor stabilii acest lucru.

În legătură cu informațiile aparent greșite oferite de președintele României către public, Angel Tîlvăr a precizat că dânsul a fost cel care l-a informat pe Iohannis. Ministrul susține că informațiile erau corecte în acel punct al evenimentelor.

Această bănuială vine în contextul în care oficiali ucraineni susține de câteva zile că un astfel de incident s-a întâmplat cu adevărat. Ministrul a făcut apel la o altă situație similară, pentru a explica situația actuală.

„În ceea ce priveşte faptul că alţii au ieşit cu alt gen de comunicare vreau să vă aduc aminte că şi atunci când s-a pus problema că rachetele ruseşti au intrat în spaţiul naţional al României venind din Moldova şi atunci alţii au spus că spaţiul a fost încălcat, iar noi am ieşit şi am spus că nu a fost încălcat şi am avut dreptate. Şi atunci când a fost incidentul în Polonia au fost tot felul de puncte de vedere exprimate în multe locuri din Europa iar noi am informat cu corectitudine”, a explicat Tîlvăr.