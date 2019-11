Sorin Ovidiu Vîntu îi dă o replică dură lui Cristian Tudor Popescu, fost angajat al său, în urma comentariilor făcute la Digi 24. Aflat în penitenciar, SOV scrie pe Facebook despre „starea de descompunere intelectuală” a lui CTP şi enumeră trei posibile cauze.

„Distinse domn CT Popescu,

Am avut aseară ocazia să vă văd din nou chipul imperial pe DIGI 24 și să vă aud glăsuindu-mi numele. Admit spășit că dacă nu mi-aș fi auzit numele chiar în momentul în care zapam în căutarea unui canal TV interesant, aș fi trecut, total dezinteresat, peste figura dumneavoastră. Auzindu-mi numele, am fost curios și am rămas să vă ascult. M-a mâhnit profund să constat că starea de descompunere intelectuală pe care am remarcat-o în altă împrejurare s-a accentuat. Am remarcat, de asemeni, cu tristețe, satisfacția și triumful din glasul și privirea dumneavoastră atunci când indicați locația nefericită în care mă aflu. După ce m-am zbătut toată noaptea încercând să descifrez ce vă apasă, am selectat trei posibile explicații:

1. Sindromul neghiobului – Acesta se manifestă când o persoană care a avut cândva mintea funcțională constată superioritatea totală al altui intelect în raport cu al său. Adică ați constatat că-mi sunteți inferior și, în loc să încercați a vă cățăra la înălțimea minții mele, faceți pe dracu-n-patru să mă coborâți pe mine în întunecimea dumneavoastră.

2. Exorcizarea (ceva gen “mă lepăd de Satana!”) – Încasând ani în șir leafa de la mine, apreciați că lumea vă consideră încă un slujbaș de al meu. Evident că acestă exorcizare este făcută doar de ochii lumii. În realitate, știți a dracului de bine că banii pe care i-ați primit sunt bani obținuți în mod legal, urmare a capacității mele de a genera profit înaintea altora, din domenii la a căror construcție am contribuit semnificativ. Dacă într-adevăr ați fi considerat că sunt bani furați, ați fi socotit cât ați încasat de la mine și, urmare a înaltei dumneavoastră moralități, mi i-ați arunca în față.

3. Regresia – Comportamentul dumnevoastră de primată care își folosește propriile-i fecale aruncându-le în cei care o hrănesc, m-au condus către această posibilă explicație. Dacă ea este cea corectă, atunci mâhnirea mea devine abisală. Acest proces este ireversibil!

Ar mai fi și o a patra posibilitate. Adică, atunci când v-ați născut, primul dumneavoastră urlet să nu fi fost cel freudian – de distrugere, ci cel de ură. O ură în stare pură, care a făcut ca dumneavoastră să deveniți, în timp, cel mai bătrân hater din România.

Luând în considerare oricare dintre aceste explicații, începând de astăzi, vă voi permite distinse domn să bateți câmpii la adresa mea, fără a mai reacționa în vreun fel”, scrie Sorin Ovidiu Vîntu pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: