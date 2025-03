Pe rafturile de la Sourdough Bread Journal, alături de pâinea aurie, clienții pot găsi focaccia delicată, chifle rumenite și alte specialități, toate cu maia. Iar în spatele acestor produse stau Laura și Cristina Iordache, care au construit un loc unde simplitatea a devenit o adevărată artă.

Antreprenoarele pun accent pe calitatea ingredientelor și pe procesul de fermentație, lent, specific pâinii cu maia. Cele două surori au ales să promoveze ideea de pâine autentică, cu gust și textură superioare.

Sourdough Bread Journal se distinge în mediul de afaceri din domeniul panificației prin pasiunea pentru gătitul cu maia.

„Înainte de a înființa acest business, nu aveam nicio legătură cu domeniul, dar am avut o pasiune”, spune Laura Iordache. „Am făcut parte din proiecte de televiziune, am lucrat în mediul corporatist. Iar față de antreprenoriat am avut o ușoară reticență. Mi se părea că parcă toată lumea devine antreprenor peste noapte, nu credeam că era pentru mine”, continuă ea.