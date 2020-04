Cozonacii şi pasca tradiţională românească nu vor lipsi nici în acest an de pe masa românilor în perioada Sărbătorilor Pascale, însă vânzările patiserilor vor înregistra scăderi considerabile faţă de anul trecut, din cauza crizei provocate de noul coronavirus şi a restricţiilor impuse de autorităţi prin ordonanțe militare.

„Anul acesta cred că vom avea o scădere a vânzărilor de cozonaci în perioada Sărbătorilor Pascale de circa 30-35% la nivel naţional, faţă de oferta de 7,5 milioane de cozonaci din anii trecuţi. Industria de panificaţie este afectată de criza coronavirusului, mai ales din punct de vedere al producţiei, pentru că oamenii, în urma restricţiilor impuse, au început să facă pâine în casă sau cumpără mai multe produse de la supermarket, inclusiv pâine. În prezent, au avut de suferit în special fabricile artizanale. O să încercăm şi noi în această perioadă să vindem cozonaci cât mai mult în supermarketuri”, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase – ROMPAN, Aurel Popescu.

Grâu suficient în piață

În schimb, pe partea de morărit, şeful ROMPAN a susţinut că „industria lucrează din plin”, pentru că este nevoie de făină pe piaţă. De asemenea, din punct de vedere al angajaţilor, situaţia din industrie este bună, firmele nefiind nevoite să apeleze deocamdată la şomajul tehnic.

În ceea ce priveşte asigurarea materiei prime, Aurel Popescu a subliniat că, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei Militare nr. 8, grâul care trebuia să plece la export se va regăsi pe piaţa internă, iar stocurile vor ajunge până la noua recoltă.

„Acum, cu noua măsură, cred că vom avem stocuri suficiente de grâu, pentru că cei care trebuiau să iasă la export vor veni cu grâul pe piaţa internă şi vom putea face şi legătura cu noua recoltă, mai ales că în prezent este secetă mare, iar cultura grâului va fi în mod sigur afectată în acest an”, a adăugat Popescu.

Nici preţul pâinii nu se va majora în această perioadă, susţine preşedintele ROMPAN, deşi brutarii lucrează în pierdere.

„Preţul pâinii nu va creşte sub nicio formă, deşi noi lucrăm în pierdere la pâine, pentru că preţul grâului a crescut cu 25 euro/tonă faţă de începutul crizei provocate de noul coronavirus şi materia primă este mai scumpă, dar brutarii nu pot creşte preţurile, mai ales acum, în perioada aceasta şi în urma contractelor pe care le au cu supermarketurile”, a explicat el.

Potrivit sursei citate, firmele din sector au reuşit şi în acest an să iasă în afară, în ţări UE, cu produse procesate din panificaţie, „destul de bine, chiar nesperat”, în condiţiile în care consumul a scăzut serios, atât în Spania, cât şi în Italia, din cauza restricţiilor impuse de criza coronavirusului. Însă, exporturile din afara spaţiului comunitar – Canada şi SUA – au fost puternic afectate de Ordonanţa Militară nr. 8, care spune că în perioada stării de urgenţă se va suspenda exportul pentru mai multe produse agroalimentare, precum grâu, orz, ovăz, porumb, orez, făină de grâu, soia, ulei de seminţe, zahăr şi produse de panificaţie.

Se modifică ordonanța care interzice exporturile

Popescu susţine că, în urma discuţiilor cu ministrul Agriculturii, produsele procesate vor fi scoase de pe lista produselor suspendate la export. În context, preşedintele ROMPAN a mai spus că interzicerea exporturilor de cereale şi de produse de brutărie şi patiserie afectează mediul de afaceri din cauza anulării unor contracte pe pieţe câştigate cu greu în ani de zile.

„Noi nu am dorit oprirea exportului de cereale în aceste condiţii. Contractele care sunt încheiate şi în derulare trebuie să rămână, pentru că traderii au pierderi masive. Noi am dorit să avem siguranţa că ne ajunge grâul până la noua recoltă, pentru că a crescut consumul. S-au mâncat 50.000 de tone şi 70.000 de tone în plus în lunile martie şi aprilie – şi probabil şi în luna mai va fi la fel – şi era un pericol să rămânem fără grâu, însă se putea scoate grâu de la rezerva de stat, aşa cum se face în fiecare an, dat fie cu împrumut, contra-cost, sau pentru reîmprospătare. Şi anul trecut s-au scos 150.000 de tone de grâu de la rezervă, dar acum s-a ales această cale (OM nr. 8.). Noi pierdem nişte pieţe anulând contracte, pieţe pe care am muncit 10 ani să le câştigăm, aşa cum este Egipt. Noi tot reproşăm că importăm aluaturi congelate şi exportăm grâu, nu exportăm produse procesate”, a afirmat Aurel Popescu.

Punctul 11 din Anexa 2 a Ordonanţei Militare (OM) nr. 8 din 9.04.2020 conţine „produse de brutărie, de patiserie, de biscuiţi, chiar cu adaos de cacao; ostii, caşete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon, sau din fecule în foi şi produse similare” – cod tarifar 1905.

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, că produsele procesate incluse pe lista produselor agroalimentare pentru care a fost interzis exportul pe perioada stării de urgenţă ar putea fi eliminate la începutul săptămânii viitoare.

„O să corectăm partea aceasta din ordonanţă (Ordonanţa militară nr. 8 – n. r.). Putem modifica anexa, dacă efectul nu este cel scontat. Noi am stopat exporturile pentru cereale şi produse agroalimentare pentru a ne asigura că sunt suficiente stocuri pentru populaţie, dar, repet, interdicţia se referă doar la spaţiul extracomunitar. O să vedem care este impactul până luni (13 aprilie – n. r.) şi o să dăm o altă ordonanţă prin care o să scoatem din listă, eventual, punctul 11, care conţine produse procesate. Săptămânal putem corecta câte ceva, în funcţie de evoluţia stocurilor. Vrem să monitorizăm foarte atent, astfel încât tot ce ne trebuie să rămână în ţară”, a explicat Adrian Oros.

În prezent, pe piaţa de morărit şi panificaţie, sunt active în jur de 4.500 de firme, iar ROMPAN, prima asociaţie constituită în România în 1990, cuprinde peste 300 de societăţi din toate domeniile din industrie, cota de piaţă fiind de 65% pe morărit, 40% la panificaţie, 70% la paste făinoase şi 55% la biscuiţi.

Potrivit datelor ROMPAN, consumul de pâine în România a scăzut în ultimul deceniu, de la 92 kilograme pe locuitor într-un an la puţin peste 82 de kilograme, dar încă se menţine peste media europeană de 78 kg/locuitor/an.

Producţia anuală de pâine în România este 1,5 milioane de tone.

Piaţa românească de morărit şi panificaţie a crescut la 3 miliarde de euro, fiind pe primul loc în industria alimentară.