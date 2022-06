Soția lui Zelenski a fost luată în vizor de ruși? Se teme pentru propria viață: Sunt capabili de orice

Așadar, soția președintelui ucrainean a declarat recent că trupele ruse sunt capabile de orice și are sentimentul că se află „într-o realitate paralelă”.

„Când le vezi crimele, sunt cu adevărat capabili de orice. Am sentimentul că mă aflu într-o realitate paralelă. Sincer? Nu-mi venea să cred că se va întâmpla. Nici măcar pașaport nu aveam pregătit”, a declarat Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, conform The Guardian.

Prima Doamnă a Ucrainei a explicat momentele cumplite prin care a trecut

De asemenea, acesta a explicat momentele cumplite prin care a trecut, atunci când a fost forțată să zâmbească, astfel încât să nu le arate copiilor panica.

„Am avut senzaţia că mă aflu într-o realitate paralelă, ca şi cum visam, un sentiment suprarealist… ca şi cum aş juca un joc pe computer şi a trebuit să trec anumite niveluri pentru a mă găsi acasă. Dar, de asemenea, ţineam totul împreună şi am avut acest zâmbet ciudat pe faţă toată ziua, pentru că încercam să nu le arăt copiilor panica. Am urmat doar ordinele securității, am mers unde ni s-a spus”, a explicat aceasta, la trei luni de la începutul invaziei.

După ce a primit scurte instrucţiuni de la soţul ei, preşedintele Volodimir Zelenski, ea a spus că a rămas singură şi a mers să-şi verifice cei doi copii, Kirilo, în vârstă de 9 ani, şi Oleksandra, în vârstă de 17 ani.

Conform sursei menționate, aceștia erau deja trezi şi îmbrăcaţi şi păreau să înţeleagă ce se întâmplă. Abia în seara zilei de 24 februarie şi-a putut revedea soţul, scurt, însă Prima Doamnă nu a dezvăluit încă unde a avut loc întâlnirea. Zelenska a fost mutată într-un loc sigur şi în acele zile se temea că nu îşi va mai vedea niciodată soţul.

Olena Zelenska spune că cedarea de teritorii nu reprezintă o soluție

Prima Doamnă a Ucrainei a explicat anterior că cedarea de teritorii în favorul Rusiei nu reprezintă o soluție pentru a pune capăt conflictului militar.

„Ucrainenii nu pot lua ca normale toate acele declaraţii pe care le auzim uneori de la lideri ai unor ţări – în unele cazuri lideri ai unor ţări mari şi influente. Nu poţi ceda pur şi simplu părţi din teritoriul tău, e ca şi cum ai ceda o libertate”, a declarat Olena Zelenska într-un interviu acordat ABC News.