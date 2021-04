Diana Şoşoacă se află în centrul unui nou scandal. În urmă cu doar câteva minute, senatoarea a descins la poarta Spitalului de Psihiatrie din Jebel pentru a cere externarea unui bărbat din Timișoara. Este vorba despre cel care l-a înjurat şi ameninţat cu moartea pe şeful DSU, Raed Arafat.

Diana Şoşoacă, în centrul unui nou scandal

Bărbatul pe care Diana Şoşoacă îl vrea liber a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din Jebel ca urma a unei decizii a magistratilor de la Judecatoria Timisoara.

Aceştia au dispus internarea lui provizorie într-o unitate specializată de asistenţă medicală, până la însănătoșire sau pana la ameliorarea care înlătura starea de pericol ce a determinat luarea măsurii.

„Am venit la Spitalul de Psihiatrie din Jebel pentru că am fost solicitaţi de către Daniel Gaşpar care a fost internat aici în urma unei plângeri din partea domnului Raed Arafat, depusă pe data de 11 martie, întrucât ar fi existat o filmare pe Facebook.

Am depus o plângere pentru că la un moment dat Daniel Gaşpar, nervos pe ceea ce se întâmplă, a menţionat într-un filmare pe Facebook: „Uite, Arafat! Aici am o bâtă, o lopată şi un topor şi eu aş putea să te omor, dar nu o fac pentru că eu nu sunt criminal ca tine”

Raed Arafat s-a dus, a depus o plângere la Poliţie şi a solicitat ca aceasta să fie reţinut întrucât i-a cauzat o temere cu privire la viaţa lui care este apărată de SPP-işti şi de un pistol pe care vi-l arată nonstop”, a spus Diana Şoşoacă, într-un live pe o reţea de socializare.

Şoşoacă îl crede pe Gaşpar nevinovat

Mai mult, Şoşoacă a explicat că există un raport care spune Gaşpar că nu are nevoie de această îngrijire, pe motiv că problemele bărbatului sunt de „ordin socio-politic”. „Acei medici vor răspunde pentru că ulterior există un raport care spune că nu are nevoie de această îngrijire.

Din legea internării nevoluntare trebuie să aplice articolul 14 care menţionează că nu poate fi supus şi nu vor fi luate în considerare niciuna dintre faptele cu privire la probleme sociale, probleme raportate la revoltă socială, la opinii politice.

Problemele lui Daniel Gaşpar sunt de ordin socio-politic care nu pot fi avut în considerare la internarea nevoluntară. Eventual, putea fi chemat la Poliţie să dea o declaraţie”, a menţionat Şoşoacă.

Senatoarea a mai spus că în decembrie 2020 a depus împreună cu soţul ei şi cu mai mulţi avocaţi o plângere penală împotriva lui Raed Arafat pentru 11 capete de acuzare.

„Nici până la ora asta nu am fost chemaţi. Niciunul dintre aceşti oameni nu a fost audiat reţinut. La Read Arafat s-a acţionat instantaneu, exact cum s-a împotriva lui Bogdan Suditu de la Iaşi, cel care i-a aruncat cu iaurt în faţă primarului.

În 24 ianuarie, la prânz s-a petrecut evenimentul, iar seara Bogdan Suditu era reţinut şi internat la Socola. Nu vedeţi că se încalcă grav tot ceea ce înseamnă principiile dreptului, principiile democratice, principiile statului de drept? Adică se judecă cu dublă măsură”, a mai spus senatoarea exclusă din grupul AUR.

„Când îi spune domnul Raed Afarat sau domnul Mihai Chirica (de la Iaşi), tot ce înseamnă PNL sau spectrul politic care e la guvernare, se acţionează instantaneu.

În momentul în care suntem noi, partea cealaltă, care am depus inclusiv dovezi, am depus toate investigaţiile jurnalistice făcute de către foarte mulţi jurnalişti şi trusturi de presă, împotriva acestora. Am depus inclusiv contracte medicale prin care s-au deturnat fonduri.

Există raportul Curţii de Conturi care menţionează opt milioane de euro, deturnare de fonduri şi tu, Parchet General, DIICOT, DNA, nu începi să anchetezi aceste dosare?

Cea mai mare parte din parlamentari au dosare penale. Nu se anchetează. Sunt de doi-trei ani depuse. Nimeni nu le lucrează.

În schimb, când Raed Arafat spune: arestaţi, reţineţi, internaţi la psihiatrie, într-o oră se execută tot sistemul. Am formulat deja plângere, am trimis-o către organismele internaţionale”, a mai precizat Şoşoacă.

Internarea bărbatului a venit după ce acesta i-a transmis lui Raed Arafat, într-un mesajul video pe Facebook, că îl va lovi cu un topor, cu un ciocan și cu o rangă.

”Domnu’ Arafat. Astazi ti-am pregatit ceva frumos. Vreau sa va arat ce am pregatit pentru domnu’ Arafat”, spunea Daniel Gaspar, intr-o inregistrare de pe pagina sa de Facebook, inainte de a prezenta un topor, un ciocan, o ranga si o lopata.

Îti dau sa vezi ce trebuie sa primesti daca nu iti dai demisia de buna voie si nesilit de nimeni, ca sa fii judecat cum trebuie ca ai tradat poporul roman. Uite ce iti dau eu. Am, frate, aici un topor. Pistol nu am, ca nu vrea sa imi dea lumea, ca stie ca ma tine sa vin la Parlament.

Toporul nu vreau sa il folosesc pentru ca nu sunt omul care vrea sa faca la fel ca voi crime, dar daca trebuie, o sa folosesc si toporul pentru poporul roman”, spunea barbatul in inregistrare.

Timisoreanul a mai aratat ca a pregatit un ciocan cu care sa ii dea lui Raed Arafat peste maini si o ranga cu care sa ii dea peste glezne, precum si o lopata pentru „groapa pe care ai sapat-o pentru Romania, sa te ingrop in ea”.

„Arafat, vin dupa tine. Da-ti demisia cat mai ai timp, sa intri intr-o puscarie si sa nu mori. Îti fac o promisiune. Ai de ales. Varianta A. Îti dai demisia si lasi poporul roman sa traiasca in pace si e valabil si pentru aia din guvernare. Eu o vreau pe doamna Şosoaca in Guvern pentru ca e un om corect si a tipat pentru Romania.

Daca nu pleci de acolo, Arafat, cu demisia, asa de buna voie, o sa fii luat cu forta si o sa mestecam din tine, crede-ma. Mestecam fiecare parte din tine pana nu mai ramane nimic”, mai spunea timisoreanul in video-ul postat pe Facebook.

Sursa foto INQUAM / Octav Ganea