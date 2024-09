Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost întrebat, vineri, dacă se va mai închide circulația rutieră pe DN7 – Valea Oltului din cauza lucrărilor de pe autostradă. Oficialul român estimează că, în următorii doi ani, nu va mai fi nevoie ca traficului rutier să fie închis, aşa cum s-a întâmplat în această vară.

Totuși, el crede că „s-ar hazarda” dacă le-ar promite românilor că nu vor mai fi instituite restricţii rutiere spre finalul lucrării. Este prematur să anunţe astfel de măsuri, a spus el.

„Dacă noi ratam acea lună iulie, următoarea fereastră de oportunitate era în mai 2025 şi am fi pierdut aproximativ un an, deci întârzieri de un an, başca 80 de milioane penalităţi. Ce le-am cerut eu în acea perioadă, am cerut să facă acele defrişări care sunt absolut necesare nu doar pentru lucrările care se desfăşoară acum, ci şi pentru viitorul traseu.

Acel lucru s-a întâmplat de fapt, bucata critică e acea bucată în jurul localităţii Lazaret, dacă nu mă înşel, sunt vreo 8 kilometri, acolo în acest moment s-a asigurat un front de lucru pentru câţiva ani, zic eu vreo doi ani de acum încolo buni.