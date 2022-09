Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nouă stații de metrou vor fi modernizate. Vor fi create noi zone de acces pietonal, rutier și vor fi amenajate spațiile interioare astfel încât să fie asigurat un grad crescut de siguranță și confort pentru călători.

„9 stații de metrou vor fi modernizate! În baza unui protocolul semnat, astăzi, de Metrorex și Primăria Sectorului 4 vor fi derulate o serie de proiecte în comun pentru regenerarea urbană a zonelor din jurul stațiilor de metrou de pe raza Sectorului 4”, a afirmat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Finanțarea se va realiza din bugetul local al sectorului 4, iar Metrorex va oferi asistență tehnică la elaborarea proiectelor tehnice și pe parcursul derulării lucrărilor

Acesta a precizat că vor fi modernizate următoarele stații din București: Piața Unirii (de pe raza sectorului 4), Tineretului, Timpuri Noi, Eroii Revoluției, Constantin Brâncoveanu, Piața Sudului, Apărătorii Patriei, Dimitrie Leonida și Berceni.

„Astfel, vor fi create noi zone de acces pietonal, rutier și vor fi amenajate spațiile interioare astfel încât să fie asigurat un grad crescut de siguranță și confort pentru călători. Finanțarea activităților de modernizare și reamenajare se va realiza din bugetul local al sectorului 4 sau din alte surse legal constituite, după caz. Metrorex va oferi asistență tehnică la elaborarea proiectelor tehnice și pe parcursul derulării lucrărilor”, a subliniat Grindeanu.

Metrorex a încheiat anul 2021 cu datorii de circa 200 de milioane de lei

Sorin Grindeanu a precizat că Metrorex a încheiat anul 2021 cu datorii în jur de 200 milioane de lei. Acesta a mai afirmat că compania a primit bani până la sfârșitul anului trecut conform unei rectificări bugetare. Este vorba despre „un soi de şantaj” pentru a face presiune pe Guvern, a declarat ministrul Transporturilor.

„Nu înseamnă că nefolosind metroul, pentru că nici nu am în zona în care locuiesc în Bucureşti, acest mijloc de transport în comun, că nu ştiu problemele. Anul 2021 a fost un an de „excepţie” pentru metrou, pentru că am văzut răngi la metrou. A însemnat primul an, de când există această companie, în care nu a existat buget aprobat până la sfârşitul anului, dincolo de show-ul cu răngi.

Anul 2021 s-a încheiat cu datorii de aproape 200 de milioane, ceea ce înseamnă că disconfortul bucureştenilor este dat de aceste facturi neplătite la sfârşitul anului 2021”, a declarat Sorin Grindeanu într-o conferință de presă la sediul PSD.