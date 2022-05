Sorin Cîmpeanu anunță schimbarea momentului în învățământ! Va fi implementată în următorul an școlar

Mai precis, ministrul a subliniat marți, 18 mai, că de anul şcolar viitor va exista o singură medie generală, la final. În acest context, Sorin Cîmpeanu a subliniat că profesorii ştiu să îi evalueze periodic pe elevi şi nu este nevoie de mai mult decât media de final de an şcolar, din punct de vedere administrativ.

„Media generală va fi una singură, la final de an. Nu ne interesează din punct de vedere administrativ să avem mai mult de o medie generală la final de an, fiecare profesor ştie foarte bine să îşi evalueze elevii ritmic, pe parcursul întregului an şcolar”, a declarat Sorin Cîmpeanu la TVR.

Amintim că anul şcolar 2022-2023 va începe în ziua de 5 septembrie și se va încheia în ziua de 16 iunie. Totodată, va cuprinde cinci perioade de învăţare şi cinci vacanţe.

Apare o altă lege pentru învățământul din România

În altă ordine de idei, profesorii români nu vor mai avea în curând posibilitatea de a oferi meditații elevilor din clasele la care predau ei, însă vor putea medita copiii și adolescenții din alte clase sau din alte școli.

„Vom avea clarificat și fenomenul meditațiilor, care se practică în orice stat al acestei lumi. Sigur, avem și o condiție pentru a preîntâmpina un anumit gen de lucruri: nu faci meditație cu elevul din clasa ta. Este o condiție de bun simț.

Poți să faci în școală cu elevii tăi sub formă de recuperare. Dacă vrei să faci în regim privat, poți să faci, dar nu cu elevii de la clasă”, a explicat Sorin Cîmpeanu, marți dimineața, într-un interviu acordat DCNews.

În cadrul aceluiași interviu, acesta a oferit detalii noi despre evaluarea standardizată.

Potrivit ordinului de ministru publicat în Monitorul Oficial pe data de 13 mai, „la nivelul fiecărui judeţ/sector al municipiului Bucureşti, pilotarea evaluării standardizate se va organiza în câte șapte unităţi de învăţământ, incluzând unităţi de învăţământ cu profil pedagogic”.

Legat de evaluarea standardizată, ministrul a mai spus și că aceasta reprezintă un instrument esențial pentru profesori.

„În primul rând, evaluările standardizate reprezintă un instrument esențial pentru profesori. Sunt și pentru elevi, și pentru părinți, dar sunt esențiale pentru profesori, care își vor putea construi mult mai bine și mult mai eficient planurile de învățare, planuri personalizate pentru fiecare elev în funcție de stadiul în care se află acesta.

Un al doilea avantaj este că putem compara rezultatele, pentru că sunt evaluări standardizate. Există acele acuzații de mult timp potrivit cărora nota 10 dintr-un liceu din centrul Bucureștiului înseamnă cu totul și cu totul altceva comparativ cu nota 10 într-un liceu din mediul rural, de exemplu. Vor fi comparații relevante, corecte între rezultate”, a explicat Sorin Cîmpeanu.