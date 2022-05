UPDATE

Toate salariile profesorilor au fost plătite

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a spus că în urma consultării tuturor inspectoratelor şcolare județene, toate salariile profesorilor au fost plătite.

„Suntem în măsură să vă informăm că la această oră au fost plătite toate drepturile salariale angajaților din sistemul de educaţie. Ministerul Educaţiei regretă întârzierile înregistrate din cauza unor erori informatice la nivelul unei instituții care se află în structura altui minister și reiterează susţinerea pentru o salarizare motivantă şi, evident, pentru plata la timp a tuturor angajaţilor din învăţământ.

Fără resurse financiare nu se poate imagina o educaţie în spiritul calității și echității”, a zis Sorin Cîmpeanu, luni seară.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit spuselor sale, o eroare informatică a afectat plata salariilor profesorilor din cinci județe, însă a primit asigurări de la Ministerul Finanțelor că problema „va fi remediată foarte rapid”.

„Chiar acum vin de la Guvern. Am înţeles de la ministrul de Finanţe că a fost o eroare informatică care a afectat plata salariilor tuturor bugetarilor la timp în mai multe judeţe.

Am primit asigurări că această eroare informatică va fi remediată foarte rapid, extrem de rapid. Am fost informaţi că în cinci judeţe nu s-au primit salariile în învăţământ”, a declarat Sorin Cîmpeanu, luni după-amiază, la Digi 24.

Acesta a adăugat că „trezoreria nu este responsabilitatea” Ministerului Educaţiei.

„Ministerul Educaţiei susţine salarizarea motivantă şi mai cu seamă la timp a tuturor angajaţilor din învăţământ, pentru că fără resurse financiare educaţie de calitate nu se poate face”, a completat Sorin Cîmpeanu.

Amintim faptul că, anterior, acesta a transmis că fiecare școală va trebui să decidă în ce perioadă din lună va începe vacanța școlară.

Fiecare școală va decide când va da liber elevilor

Școlile trebuie să decidă în urma consultării cu părinţii, elevii şi profesorii în ce interval vor avea o săptămână de vacanță intersemestrială. Profesorii spun că această reformă este des întâlnită și în alte țări din Occident.

Elevii au păreri împărțite. Unii zic ca e o măsură bună, alții sunt de părere că este doar o regulă în plus, menită să destabilizeze și mai tare sistemul de învățământ.

În actualul an școlar nu a mai existat vacanța intersemestrială în februarie, iar trecerea de la un semestru la altul s-a făcut direct.

În plus, ministrul Educaţiei a declarat, luni, că a cerut inspectoratelor şcolare să decidă prin consultare cu părinţii, elevii şi cu toţi cei implicaţi în educaţie care va fi săptămâna de vacanţă din luna februarie.

Inspectoratele şcolare vor decide prin consultare cu părinţii

„Data de 30 mai este data limită până la care am cerut tuturor inspectoratelor şcolare judeţene să decidă prin consultare cu părinţi, elevi şi cu toţi cei implicaţi în educaţie care va fi săptămâna pentru vacanţa din februarie – a doua săptămână, a treia săptămână sau a patra săptămână.

Până la finele acestei luni, 30 mai, fiecare inspectorat şcolar judeţean, după procesul de consultare, va anunţa şcolile din acel judeţ în ce săptămână au vacanţa din luna februarie. Pentru că este singura vacanţă mobilă. Toate celelalte date sunt absolut clare”, a explicat Sprin Cîmpeanu la Forumul franco-român al Educaţiei.

Potrivit acestuia, până la finalul lunii mai va fi definitivată şi modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar.

„Se lucrează la operaţionalizarea acestei modificări în ROFUIP şi pot să vă spun că tot până la 30 mai vom avea definitivată şi modificarea ROFUIP, în aşa fel încât să fie clar pentru toată lumea ce se va întâmpla începând cu septembrie 2023. Este relevantă o medie la finalul fiecărui an şcolar.

Evaluările pot fi predictive la început de an şcolar şi sumative la final de an şcolar, dar cel mai important este ca fiecare profesor, în funcţie de specificul disciplinei, să aibă o evaluare ritmică pe parcursul întregului an şcolar.

Evaluare adaptată specificului disciplinei, adaptată specificului clasei căreia îi predă, adaptată nevoii de recuperare a pierderilor suferite pe parcursul pandemiei”, a susţinut ministrul Educației.