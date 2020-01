Se spune că în viață, dacă nu riști, nici nu câștigi. Sore a mizat totul pe pasiune și a decis, în urmă cu niște ani, mai exact în 2014, să își dea frâu liber imaginației și să pornească pe un drum nou, plin de necunoscute. Așa s-a născut afacerea cu haine Hard Coeur.

“Nu aveam nicio cunoștiință în domeniul vestimentar sau business, ci doar o pasiune pentru haine frumoase. N-am avut plan de afaceri, nu am gândit nimic în perspectivă”, își amintește cu nostalgie artista. Din prima zi de activitate avea și showroom, și atelier de creație, multă inspiratie și zero know-how. Hard Coeur a fost, de la început, o extensie a personalității sale.

Recunoaște franc că s-a avântat pe acest drum al bussinesului vestimentar conștientă fiind că una din cinci fete avea un atelier de haine.

“Era și este o modă, mai ales în perioada asta a Instagramului, când totul se vinde relativ ușor și nevoia de nou e imposibil de saturat. Uite însă, că după cinci ani, brandul meu se vinde pe site-uri dedicate designului românesc, participă la târguri cu success, iar cifrele site-ului propriu sunt în creștere permanent”, spune Sore.

Admite însă că felul în care a făcut business nu este neapărat un model de urmat. De ce spune asta? Pentru că, așa cum singură recunoaște, l-a făcut după ureche. “Nici pâna în ziua de azi nu am indexat site-ul în Google, nu am plătit promovare în Google, însă eu sufăr de sindromul omului obsedat de control:), în sensul că am făcut totul singura, de la site la design, la preluat primele comenzi”, povestește ea.

Dovada că un bussines în fashion este profitabil

Ca și investiție inițială, a început cu 5000 de euro, aparatură, chiria pe 2 luni și un prim salariu. În primul an, a mizat pe cantitate și mai puțin pe calitate, neștiind foarte bine ce materiale să cumpere și de unde. “Astăzi, calitatea este cea mai importanta, tesaturile să fie naturale și apoi croiul bun și surprinzator și, per total, piesele să fie purtabile de femei cu vârste cuprinse între 20-45”, explică ea. Ca bani investiți as we speak, lunile diferă, dar dacă ar fi să tragă o concluzie anuală, spune că face bine ce face.

Acum are propriul ei atelier de haine, iar multe dintre ținutele de scenă sunt gândite de ea și făcute în propriul atelier. Rochiile din voal de mătase, hanoracele cu inserții de paiete și rochii midi din dantelă sunt produsele vedetă ale brandului său.

Afacerile din care nu mori de foame

Sore este de părere că, dacă nu ai așteptări exagerate, o afacere în design poate fi profitabilă dacă știi să simți ce își dorește publicul.

“Eu am o vorbă: din afaceri cu mâncare, băutura, haine nu mori de foame. Pentru că, literalmente, avem nevoie de ele așadar tu, ca minte creativă, trebuie să știi ce își dorește publicul tău și exact acel lucru să i-l dai, daca interesul tău este ca businessul să înflorească”, se confesează artista.

În ceea ce o privește, Sore recunoaște că încearcă să împace dorința sa creativă cu dorinta publicului efectivă de a cumpăra, în sensul că, deși ea port paiete și în timpul zilei, este conștientă că o persoană care merge la serviciu de la 9 la 17h nu ar face o astfel de alegere.

Care este rolul său în Hard-Coeur?

În primul rând, Sore este cea care se ocupă de design-ul hainelor, de concept (de la site, la ședinte foto, este model, dar are în responsabilitate tot ce ține de partea de online (de la Facebook, Instagram, site).

“Sunt o mică tocilară și îmi place la nebunie să butonez și să testez lucruri noi. Sunt și șefă câteodată, când e nevoie, dar de regula sunt doza de optimism pentru toți oamenii implicați zn acest proiect”, mărturisește Sore. Echipa este mică, admite ea, dar asta pentru că a preluat foarte multe roluri pentru care ar fi putut angaja oameni noi. “Dacă va veni o vreme în care nu voi mai simți plăcere să imi fac partea, atunci voi apela, cu siguranță, la ajutor. Însa îmi place sa fiu multitasking”, comentează ea.

Ea se mai mândrește și cu o comunitate destul de mare și de dinamică în online. Nu toată lumea știe că Sore este pasionată de tehnologie, de sport, de adrenalina, că se dă cu placa, că ii plac viteza, cofeina și shoppingul.

Nu îi place să vorbească de profit, de cifre de vânzări sau de câți bani i-au intrat în buzunar. Se rezumă în a spune că, dacă o afacere nu este profitabilă, trebuie să o închizi. “Daca ea te mulțumește, rămâne deschisă”, spune zâmbind, artista.

5000 de euro a fost investiția inițială

Peste 700000 followers numără pe instagram

Aproximativ 700 000 likes are pe pagina de Facebook

“Mi-ar placea să rămână afacere de familie și să o preia cândva Erin, fetița mea”.

