Sofia Vicoveanca dispune de o colecție muzicală extrem de variată, o comoară artistică pe care mulți artiști mai tineri ar dori să o exploreze. Artista originară din Bucovina nu este dispusă să încuviințeze sub nicio condiție acest demers.

Ea afirmă cu hotărâre că, așa cum nu a preluat niciodată melodii din repertoriul altora, nu consideră oportun ca alți interpreți să se aventureze în preluarea pieselor sale.

Sofia Vicoveanca a precizat într-un interviu recent că ea apare la televiziuni doar cu piesele sale. Acesta a subliniat că nu a luat niciodată de la nimeni nimic.

„Am și eu momente când și eu greșesc. De exemplu, a dat buzna tineretul la cântecele mele. Eu apar numai cu cântecele mele la televiziune și peste tot. Și am spus: Măi, stop. Respectați-mi bătrânețea! Eu am muncit. Nu am luat de la nimeni un capăt de ață. Nu am cântat din repertoriul nimănui nici măcar o vorbă nu am luat, că mi-ar fi plăcut un vers sau ceva, dar nu! Și acum toți au dat buzna”, a declarat interpreta de muzică populară.