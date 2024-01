Așadar, Sofia Vicoveanca locuiește într-un bloc cu bulină. Totuși, acest lucru nu o sperie. Potrivit dezvăluirilor făcute de ea, locuiește în apartamentul respectiv de 53 de ani.

De asemenea, artista în vârstă de 82 de ani zboară cu avionul peste tot. De exemplu, aceasta le-a cântat românilor din Canada anul trecut. În urmă cu doi ani, a fost într-o vacanță cu fiul ei tocmai în Africa.

„Nu mi-e frică de nimic. Mi-e frică doar de Dumnezeu, când greșesc să mă ierte. Nu. Eu aici unde stau este un bloc foarte vechi. Stau aici, în apartamentul acesta de 53 de ani, dar el este mai de demult. Cred că e primul bloc făcut în Suceava. Și o vecină care stă de mai mulți ani ca mine aici mi-a spus: ‘Doamna Sofia, știți că avem bulină roșie?’ Deci, este pericol. După ce mi-a spus vecina toată treaba aceasta, că avem bulină roșie, eu nu am stat degeaba. M-am uitat unde este tocul la ușă mai mare, mai lat, masa… să mă strecor cumva în caz de ceva. Dar noi nu am avut cutremure. Trebuie să iau și măsuri, nu-i așa? Eu cred în toate acestea, dar trebuie să ne și păzim”, a declarat aceasta pentru Viva .

Aceasta a fost întrebată de către colegii de breaslă dacă nu îi este teamă să locuiască în blocul vechi, expus riscului în caz de cutremur.

„Eu am povestit asta la colegi și toți m-au întrebat: ‘Dar, Sofia, nu ți-e frică să stai?’ Am spus: ‘Nu. Când o să fie cutremur eu o să fiu plecată în turneu’. Păi, dacă e să mor de cutremur, uite treci pe stradă și îți ‘chică’ o cărămidă de nu știu unde în cap. Eu cred în asta. De ce să îmi bat cuie în cap fără să mă doară? Cred în asta, cum am spus, și am momente și eu când greșesc. Și atunci îl rog pe bunul Dumnezeu să mă ierte”, a conchis aceasta.