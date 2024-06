Locatarii unui bloc din Craiova, județul Dolj, se ceartă de ceva vreme din cauza panourilor solare montate recent pe fațada blocului. Vecinii de la parter și etajul 1 se ceartă între ei de când cei de la etajul 1 și-au instalat panouri solare, fără acordul vecinilor sau al asociației de proprietari.

Inițial, cei de la etajul 1 și-au montat un panou pentru apă caldă, apoi au adăugat alte șase panouri solare pe fațada blocului. Cei de la parter sunt nemulțumiți pentru că nu au fost consultați înainte, căci fațada blocului este o parte comună care necesită acordul tuturor locatarilor.

Dragoș Voinea, președintele asociației de proprietari, a spus că cel de la etajul 1 nu are nici măcar aprobare pentru montarea panourilor solare.

„Nu ştiu de ce aprobări are nevoie domnul, ştiu că de la asociaţia de proprietari nu are nimic, acord, aprobare. Către asociaţia de proprietari nu a venit cu nimic. Eu sunt preşedinte din 2017. Când am venit aici, panourile erau montate pe faţada blocului. Ulterior, a cumpărat şi dl. Rizea Radu spaţiul de la parter.

Acum vrea să vândă şi din cauza acelor panouri şi-ar fi pierdut clienţii. Nu ştiu, el asta îmi spune şi tind să-l cred. Cei doi vecini au avut o relaţie bună, dar acum nu se mai înţeleg. Nu ştiu prea multe amănunte”, a declarat el pentru Gazeta de Sud.