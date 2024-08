Locatarii unui bloc din cartierul Tătărași, Iași, trăiesc un adevărat coșmar din cauza unei femei de 96 de ani care le cauzează mari temeri de mai bine de doi ani.

Bătrâna, care ar avea probleme psihice, a transformat apartamentul său într-un focar de infecție, iar comportamentul său reprezintă un pericol pentru cei din jur, potrivit BZI.ro. Administratorul blocului, Cristina Nistor, a descris situația drept disperată:

„Ea este un pericol public și pentru sănătate, și pentru integritate. Din câte știu, ea are demență. Am înțeles că a dat foc la preșul de la intrarea în bloc. Pipi, caca peste tot, în cadă și în chiuvetă este plin de fecale. Toată lumea știe că are demență. Ar trebui instituționalizată.”