Lucrurile par departe de a se liniști în scandalul generat de cererea de faliment formulată pe numele City Insurance de către trei service-uri aparținând unui grup auto cu sediul în Voluntari.

După schimbul de replici destul de sec dintre cei care au formulat cererea, Autocar, care invocă datorii totale de 1,1 milioane de lei, care, cu tot cu dobânzi și penalități, ajung la peste 3 milioane de lei, în joc intră și alți jucători.

Autocar încearcă să arate, în fața instanței unde a primit deja termen pentru 10 octombrie, că City Insurance se află în situația de nu își mai putea achita datoriile, motiv pentru care trebuie să intre în faliment.

City Insurance,susținută puternic și de ASF a arătat, scurt, că are indicatori de solvabilitate peste media admisă și, în aceste condiții, judecătorii nu pot accepta starea de faliment.

Pe de altă parte, ASSAI, o asociație care reprezintă service-urile independente, a venit cu o serie de afirmații și cifre care își propun să demonstreze starea de insolvabilitate a City Insurance. Printre acestea, date care, spun cei de ASSAI, arată că City Insurance nu constituie rezerve suficiente sau că nu are cum să își achite datoriile curente și cele acumulate având în vedere prețurile la care vinde în prezent.

De aici, războiul s-a deschis pe încă in front. COTAR, una dintre cele mai mari confederații care reprezintă firmele de transport, a emis un comunicat prin care spune că cei de la ASSAI distribuie fake news, deranjat mai ales că cei de la ASSAI au afirmat că tariful minim pentru asigurarea RCA a unui cap tractor( COTAR are ca membrii mai ales companii care operează camioane pentru transport internațional) ar trebui să fie 4000 de euro, în loc de aproximativ 4.000 de lei, cât e acum. Mai mult , cei de la COTAR își declară sprijinul total pentru ASF și spune că actuala politică a Autorității trebuie continuată.

Legături cu și în ASF. Acuzații dure și amenințări cu Tribunalul

Drept răspuns la acuzațiile COTAR, ASSAI a venit astăzi cu dezvăluiri privind legăturile lui Vasile Ștefănescu, președintele COTAR în interiorul ASF. Fiica și ginerele reprezentantului transportatorilor lucrează în ASF, acolo unde s-au și cunoscut. ASSAI pune acest lucru la baza atitudinii de sprijin pe care COTAR a avut-o față de ASF.

” De aproximativ un an și jumătate observăm cum comunicatele de presă ale COTAR sunt direcționate împotiva unităților reparatoare ori de câte ori ASF sau piața de asigurări are un interes să promoveze anumite mesaje care să justifice majorări ale preturilor RCA cauzate, dupa spusele lor, numai de catre unitatile reparatoare…Si-au pus membri COTAR intrebarea de ce Vasile Stefănescu nu ia niciun fel de atitudine față de un demers care va conduce în mod cert la creșterea semnificativă a prețului RCA? Vanessa Păduraru (fostă Ștefănescu), fata domnului Vasile Ștefănescu, este angajată la ASF având funcția de expert management în cadrul cabinetului președintelui ASF, Leonardo Badea. Ginerele domnului Vasile Ștefănescu, domnul Cristian Laurențiu Păduraru este angajat în funcția de șef serviciu în cadrul Directiei Operatiuni și IT din cadrul ASF, direcția IT fiind direct în subordinea Cancelariei Presedintelui ASF, Leonardo Badea.

Domnișoara Vanessa Păduraru are un salariu de aproximativ 20 000 de lei/lună, iar ginerele domnului Stefanescu, domnul Cristian Laurențiu Paduraru are un salariu care depaseste 30 000 de lei/lună.”

Contactat de Capital, Vasile Ștefănescu a confirmat că fiica și ginerele sunt angajați ai ASF, dar subliniază că acest lucru nu are nicio legătură cu activitatea sa de la COTAR. Mai mult, Ștefănescu ne-a spus că se pregătește să dea în judecată ASSAI pentru afirmațiile făcute.

” Fata mea s-a cunoscut cu ginerele chiar la ASF. Ginerele meu era angajat al ASF cu mult să vină acolo domnul Leonardo Badea. Nu au toți din ASSAI școală căt a făcut fiica mea. Ea nici nu ar îndrăzni să mă sune săîmi să scriu nu știu ce comunicat. Iar domnul președinte Badea cum să facă așa ceva? De ce să mă sune pe mine? Noi am decis să face acel comunicat pentru că ne-au sesizat transportatorii din țară. Am zeci de mesaje de la ei. Ce treabă are ASSAI să vorbească despr tarifele pentru RCA? De unde știu ei că prețul corect este 4.000 de euro pentru un cap tractor? Vor să ajungem iar la prețurile din vremea lui Negrițoiu, când plăteam zeci de mii de lei pe o asigurare? „, a ne-a declarat Ștefănescu.

City Insurance este cea mai miră firmă de asigurări din România, cu prime brute subscrise de peste 1,3 miliarde de lei în 2018. Mai important, City Insurance are circa 4 milioane de clienți, majoritatea de RCA, adică eoset jumătate din toate vehiculele din România au RCA la această companie. City Insurance s-a mai aflat sub plan de redresare, în 2016 și a ieșit de sub acdest plan printr-un credit subordonat care ar fi trebuit să intre în capitalul firmei. De atunci și până acum, afacerile și expunerea City Insurance s-au triplat.

