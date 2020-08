„La noi criza economică sau hai sa-i spunem corect economic, recesiunea economică(pentru că afirmația despre criza economica este aiuristică si o folosesc doar afonii in acest moment) vine din trimestrul 4 pe doua canale care se vor amplifica unul pe altul.

Un canal exogen, un import de recesiune externă, europeană mai ales, ale carei efecte vor comporta șocuri dure pentru România (retragere capital, reducere comenzi export, reducere investitii private) și un canal endogen care vine ca efect cumulat al multor ani de nerestructurare economica(capital negativ in economie, lipsa capitalizare interna, supraindatorare companii, lipsa mecanisme provate de salvgardare, valoare adaugata mica, antreprenoriat ad-hoc, plată mizerabila a fortei de munca dar si nepastrarea fortei de munca calificate in interior etc.).

Cele doua direcții de actiune se vor cumula, vor actiona pe principiul bulgarelui de zapada si efectele vor fi destul de bruște, de rapide, pentru ca economia romaneasca este extrem de fragilă si vulnarabilizata în acest moment(nu mai intru in detalii, am tot scris si prezentat).

Nu va exista o recesiune tehnică și nici nu este relevant acest artificiu statistic neomologat în știința economică, pentru ca ceea ce contează în indicatorii economici ai unei țari sunt indicatorii anuali.

Riscul este al recesiunii economice care se suprapune peste împuținarea resurselor statale de susținere (deficit public si datorie publica mare = capacitate de stimulare economică ulterioara redusa).

Ca sa folosesc o metafora, la acest moment suntem orbi, într-o stare euforică.

Tocmai am venit de la terasa unde am stat până la ora 23(pardon 24 ca ni s-a spus de către premier la ce ora putem sa dăm ultima comanda😅) și, ajunși acasă, încă suntem sub impresia întâlnirii plăcute pe care am avut-o cu prietenii.

Numai ca dimineață când ne vom trezi, ne vom uita in portofel si vom vedea ca am rămas fara bani pentru ca am fost la terasă.

Cam asa vom fi noi la finalul anului 2020 si începutul anului 2021.

Care mai rămânem prin România….,” a scris Adrian Câciu, pe Facebook.