Şoc total în Ucraina! L-au ucis chiar acum. Este Breaking News

Cunoscutul lunetist Wali a sosit în Ucraina la începutul lunii martie pentru a lupta alături de trupele ucrainene împotriva celor rusești, însă el a dispărut la scurt timp după.

Cel mai bun lunetist din lume, așa cum mai era numit, ar fi fost ucis într-un atac al rușilor, scrie presa de la Moscova, care a mai notat că acesta și-a dat singur de gol poziția.

”Lunetistul de elită și-ar fi dat de gol poziția după ce și-ar fi comunicat prin radio sectorul de luptă unde se afla și ar fi dat mai multe interviuri pentru presă. Rușii ar fi aflat astfel locația și ar fi bombardat intensiv acel sector”, relatează presa de la Kremlin.

De partea cealaltă, Ucraina spune că acesta nu a fost omorât de către trupele rusești, subliniind că acesta a reușit să elimine 11 soldați ruși.

Cu toate acestea, pe pagina de Facebook a lunetistului, acolo unde el ținea un jurnal, nu s-a mai postat nimic de pe 15 martie.

În același timp, un grup de pe site-urile de socializare a anunțat, ulterior datei de la care nu a mai postat pe Facebook, că acesta este în siguranță.

Presa internațională mai scrie că în războaiele anterioare în care a participat, Wali a reușit un record de 40 de ținte eliminate pe zi, ceea ce i-a făcut pe cei din ISIS să pună o recompensă de 100.000 dolari pe capul lui.

Canadian sniper Wali Dubbed „the wold’s deadliest sniper” Killed by Russian Forces just 20 minutes after goin into action in Mauripol. pic.twitter.com/1YwUDWTVQA

— Russia Informa (@Russiainforma) March 15, 2022