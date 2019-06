Potrivit jurnalistului Cătălin Tache, Iohannis a primit varianta de premier în plic de la Angela Merkel.

”Ceea ce, intr-adevar ar reprezenta o ”teapa” politica de zile mari atat pentru Ludovic Orban, cat mai ales pentru Rares Bogdan. Pentru ca, sincer vorbind, oricum in varianta Orban premier nu prea mai credea nimeni… Insa culmea este ca desi ”pe persoana fizica” este absolut uman ca Rares Bogdan sa aiba regretele sale, fiind trecut ”pe linie moarta” tocmai acum, cand se afla pe val, din punct de vedere politic el nu va avea ce face.. Astfel ca va trebui sa salute, fie si cu jumatate de glas, surprinzatoarea nominalizare. Mai ales ca Siegfred Muresan nu este nici macar alesul lui Klaus Iohannis, ci al Angelei Merkel, al popularilor germani si europeni, ca si al mai-marilor ”stapani ai coloniei” de la Bruxelles la un loc. Tot asa cum nu trebuie uitat nici faptul ca pana si fostul presedinte Traian Basescu, altfel atat de rebel fata de impunerea unor necunoscuti, tot a trebuit sa inghita ”broscoiul” Siegfred Muresan fara sa clipeasca. Si sa-si puna chiar finantatorii ”portocalii” in frunte cu camarila Elenei Udrea sa ii sustina campania electorala pentru trimiterea acestuia la Bruxelles, drept europarlamentar pe listele PMP. Cu toate ca notele contrainformative primite in calitate de sef al statului, ca si avertizarile disperate ale apropiatilor din fosta Administratie Prezidentiala il identificau pe Siegfred Muresan drept un posibil agent de influenta al BND-ului, atat de implicatul serviciu de informatii externe al Germaniei. Iata insa ca ”reteta” a fost aplicata cu acelasi succes si acum, astfel ca liberalii au trebuit sa il accepte pe Siegfred Muresan drept ”atarnache” pe lista eligibila pentru europarlamentare si chiar sa-l voteze vicepresedinte al grupului popularilor europeni . Iar la randul sau Klaus Iohannis a ”luat cunostinta” de ”oferta de nerefuzat” pe care i-a facut-o protectoarea sa politica pe plan extern, Angela Merkel, ca sa mearga cu ochii inchisi pe mana aceluiasi Siegfred Muresan.

Si, culmea, mesajul pare a fi fost transmis chiar de catre posibilul viitor premier impus lui Iohannis, Siegfred Muresan fiind de altfel deloc intamplator singurul canal de comunicare ramas deschis intre Cancelarul Germaniei si seful statului roman!”, a precizat jurnalistul.

