Așadar, USLM a subliniat că activitatea este blocată parţial la nivelul metroului bucureştean. Potrivit acestora, situaţia este încordată deoarece furnizorul de mentenanţă al trenurilor de metrou, dar și furnizorul trenurilor pentru magistrala V Drumul Taberei „nu asigură trenuri suficiente pentru programul de circulaţie stabilit”.

Situaţia este încordată la nivelul metroului din București

„Astăzi, la nivelul metroului bucureştean, situaţia este încordată, iar activitatea este blocată parţial. În primul rând din cauza faptului că de o bună perioadă de timp furnizorul de mentenanţă al trenurilor de metrou şi (ne)furnizorul trenurilor pentru magistrala V Drumul Taberei – Eroilor nu asigură trenuri suficiente pentru programul de circulaţie stabilit. De aici disconfortul creat călătorilor. Situaţia se poate agrava, în sensul că activitatea se poate bloca total, cauza fiind blocarea negocierilor colective de muncă”, a transmis USLM.

În acest context, subliniază USLM, salariaţii Metrorex solicită „să le fie acordat respectul cuvenit pentru munca pe care o depun pentru a transporta zilnic peste 430.000 de călători, rapid, confortabil şi mai ales în siguranţă”.

„Salariaţii Metrorex solicită să le fie acordat respectul cuvenit pentru munca pe care o depun pentru a transporta zilnic peste 430.000 de călători, rapid, confortabil şi mai ales în siguranţă. De aceea, membrii USLM nu pot accepta ca, pentru munca depusă în condiţiile specifice metroului, o muncă având un caracter unic la nivel naţional, să le fie afectate drepturile ce li se cuvin pentru munca prestată şi mai ales menţinerea nivelului de trai, pentru faptul că îşi pierd sănătatea în subteranul Capitalei. Vom comunica presei şi prin intermediul acesteia călătorilor evoluţia situaţiei conflictuale apărută la Metrorex”, a subliniat sindicaliștii din București.

Vicepreşedintele USLM a prezentat o situație îngrijorătoare

Anterior, vicepreşedintele USLM, Herda Florin, a declarat că graficul de circulaţie la metrou se face pe varianta de vară, cu trenuri mai puţine.

„În momentul de faţă, de o bună perioadă de timp, graficul de circulaţie se face pe varianta de vară, adică atunci când este perioada de vacanţe, cu trenuri mai puţine. Chiar astăzi am avut două trenuri care au ieşit din circulaţie din varii motive, în principiu le-au putut furniza piesele pentru reparaţii, pentru revizii. În total avem vreo opt trenuri retrase pe la Pantelimon, Berceni, Militari.

Toată lumea ştie ce s-a întâmplat cu Alstom vara trecută şi am ajuns la 31 de trenuri din cele 67 pe care trebuia să ni le asigure. Anul trecut am avut în graficul de vară 16 trenuri pentru M2. Graficul de toamnă-iarnă trebuia să ducă undeva la 23-24 de trenuri. Noi am rămas la graficul de vară, că nu avem trenuri”, a declarat Herda Florin la începutul lunii mai.