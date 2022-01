Marți, 25 ianuarie, directorul STB, Adrian Criț, a informat că după protestul brusc de săptămâna trecută vor exista „cu siguranță” concedieri printre angații Societăţii de Transport Bucureşti.

De asemenea, acesta a adăugat că protestatarii vor trebui să suporte sancțiuni penale dacă vor continua manifestațiile ilegale în stradă.

Angajații STB care continuă greva riscă să-și piardă locurile de muncă

Avocatul Surcel Alexandru Cristian a explicat la ce risc se expun angajații STB și liderii sindicatelor care continuă greva. Acesta a explicat că pot exista consecințe penale dacă nu respectă decizia finală a Tribunalului București, care a declarat ilegală greva.

„Acuzațiile cu concedierea și dosare penale nu sunt lipsite de întemeiere. Este un drept la grevă, însă și dreptul acesta se exercită și el în condițiile unei legi speciale, care reglementează conflictele de muncă. Și problema este în felul următor. Chiar dacă greva a fost spontană, în momentul în care o instanță de judecată stabilește că ea trebuie să fie suspendată, și tu refuzi să respecți hotărârea judecătorească, te cam duci și în zona penală.

Deci problema nu e că au intrat în grevă, ci aspectul penal al chestiunii. Și acolo există și postura specială a liderului de sindicat, care în opinia mea se află într-un conflict de interese clar, pentru că este și membru al patronatului. Pentru că dacă ne uităm în Registrul comerțului, STB este o companie municipală și are ca acționar Consiliul General. Domnul în cauză este membru al Consiliului General, deci membru al patronatului. Dar dincolo de circumstanța persoanală a acestui lider de sindicat, să nu respecți o hotărâre a instanței de judecată este infracțiune.

În ceea ce privește decizia voluntară de oprire a muncii, aceea nu are caracter penal. Dar în momentul în care tribunalul a spus ok, vă opriți, că voi furnizați un serviciu vital și nu vă puteți opri așa pur și simplu, și fără să respectați pașii, pentru că legea conflictelor de muncă are și ea un crescendo, nu se ajunge direct la grevă – aici ei au forțat asta, îmbrăcând-o în protest spontan, dar asta în sine, intratul în grevă, nu este penal.

Penalul apare în momentul în care instanța le-a spus greva voastră este ilegală, deci trebuie să vă întoarceți la muncă, și nu aveți decât să declanșați conflict de muncă urmând pașii prevăzuți de lege. Toți cei care au încălcat hotărârea judecătorească se aleg cu dosar penal”, a spus acesta pentru FANATIK.

STB a primit aproape 300 de CV-uri într-o singură zi! Oamenii profită de concedierile făcute

După ce Angajaţii Societăţii de Transport Bucureşti (STB) au decis suspendarea acţiunii de protest şi reluarea activităţii transportului public din Bucureşti, marți dimineață, peste 100 de oameni și-au depus CV-ul în speranța că vor ocupa un post de șofer de autobuz, conform G4media.

Directorul STB, Adrian Criț, a informat că a primit într-o singură zi aproape 300 de CV-uri, după publicarea anunțului de angajare.