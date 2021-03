Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andreea Moldovan a declarat luni că în momentul de faţă la nivelul Capitalei a fost identificat „un surplus” de aproximativ 50 de paturi de terapie intensivă şi 140 de paturi de terapie intermediară.

„Prima întâlnire pe care am avut-o astăzi dimineaţă a fost cu managerii spitalelor din Bucureşti şi Ilfov pentru a vedea măsurile care sunt necesare. Ceea ce dorim să facem şi am discutat a fost ca, pe lângă paturile actuale ATI dedicate pacienţilor cu COVID, să avem acces la alte paturi suplimentare ATI din spitalele unde infrastructura o permite şi unde există capacitatea de investigaţie corectă a pacienţilor, pentru a oferi acestor pacienţi o îngrijire medicală cât de bună se poate. (…)

Deja au fost stabilite, avem un plus de paturi de terapie intensivă şi de asemenea am discutat pe suplimentarea paturilor de terapie acută sau intermediară, unde pacienţii care nu necesită intubaţie şi ventilaţie invazivă să poată fi îngrijiţi corespunzător. (…)

La nivel de Bucureşti avem un surplus momentan identificat de aproximativ 50 de paturi de terapie intensivă şi 140 de terapie intermediară”, a spus Moldovan, la Ministerul Sănătăţii, după cum transmite Agerpres.

Cazurile severe de infecție cu COVID-19, în creștere

Ea a afirmat că se observă o creştere a numărului de cazuri de pacienţi cu forme moderate sau severe de infecţie COVID care necesită acces şi terapie în secţii de terapie intensivă.

„Ce am mai discutat în plus a fost vizavi de uşurarea spitalelor care fac în prezent evaluare, pentru că sunt doar puţine spitale care fac evaluare. Acelea fac şi monitorizarea pacienţilor, fac şi terapia pacienţilor COVID. Un alt apel către spitalele cu care am discutat astăzi a fost să preia şi alte spitale această sarcină de evaluare a pacienţilor COVID pozitivi pentru a scădea presiunea pe spitalele de infecţioase sau de pneumologie care sunt încărcate în prezent”, a mai adăugat secretarul de stat.

Sursă foto: INQUAM Photos, Virgil Simonescu