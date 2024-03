În contextul Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, sute de români au găsit rezolvări la problemele financiare prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB). În acest an, peste 650 de consumatori au apelat la acest centru pentru a obține soluții în privința contractelor și serviciilor financiare.

Iată câteva exemple despre ce au solicitat oamenii instituțiilor financiare și ce au obținut după negocierile intermediate de un conciliator CSALB. Toată procedura de soluționare amiabilă este gratuită pentru consumatori, durează în medie aproximativ o lună, iar cererea de negociere poate fi completată direct pe site-ul CSALB în 5-7 minute.

Un exemplu elocvent îl constituie cazul lui Vereș Tibor din județul Timiș, care a reușit să obțină o perioadă de grație și o restructurare a creditului, astfel încât să poată face față plăților lunare fără a fi înscris în Biroul de Credit.

„Am fost la sediul băncii pentru a completa o cerere pentru restructurarea creditului deoarece începând cu luna viitoare nu mai pot achita rata la credit. Rata la bancă este de 1.850 de lei, însă mai am un împrumut cu o rată de 550 de lei, plus cheltuielile cu chiria și cele curente. I-am rugat să-mi restructureze creditul deoarece nu îmi doresc să fiu înscris în Biroul de Credit, iar după o săptămână am primit răspuns că nu au pentru mine nicio soluție”, a declarat Vereș Tibor.

Soluție acceptată de părți în cadrul CSALB: Banca oferă o perioadă de grație de două luni, în care rata la credit va fi de 500 de lei. După această perioadă creditul va fi restructurat astfel: va fi introdusă dobânda fixă, iar rata lunară la credit va scădea până la 1.480 de lei.

„Soluția obținută mă ajută foarte mult! Am aflat pe internet despre CSALB, după ce am început să caut soluții pentru situația mea. Anticipam că va urma o perioadă grea și am căutat informații. Inițial nu credeam că se rezolvă, pentru că primisem un refuz de la angajații băncii cu care am discutat. Însă, în mai puțin de trei săptămâni a fost totul gata, cu ajutorul conciliatorului. Nici nu îmi venea să cred când m-a sunat să îmi spună rezultatul. Deja v-am recomandat și altor oameni pentru că mie mi-a folosit mult soluția primită”, a declarat Vereș Tibor.