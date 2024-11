Alegeri SUA 2024. Donald Trump, 5 milioane de voturi în fața Kamalei Harris

Alegeri SUA 2024. La momentul difuzării acestei știri, Trump a acumulat peste 58 de milioane de voturi, în timp ce candidata democrată Kamala Harris beneficiază de sprijinul a 53 de milioane de alegători.

Cu toate că Trump are un avantaj în numărul total de voturi, rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite este decis nu doar de acest număr, ci și de voturile electorilor. În SUA, președintele este ales printr-un sistem de electori, nu prin vot popular direct. De exemplu, în 2016, Hillary Clinton a obținut mai multe voturi decât Donald Trump, însă a pierdut în favoarea acestuia din cauza modului în care voturile au fost distribuite între electori.

Candidata democrată Hillary Clinton a obținut 65.853.514 voturi în votul popular, în timp ce Donald Trump a strâns doar 62.984.828 de voturi. Totuși, republicanul a câștigat susținerea a 304 electori. Datorită principiului „Winner takes all,” acesta a obținut victoria în cursa pentru Casa Albă.

Miercuri dimineaţă, potrivit previziunilor Fox News, Trump era creditat cu 232 de voturi electorale, iar Harris cu 198 de voturi. Ulterior, televiziunea a anunţat că Trump ar urma să câştige (rezultatul NU este deocamdată oficial, fiind vorba doar despre estimări.

Cum funcționează sistemul electoral american

Alegeri SUA 2024. Sistemul electoral american se diferențiază considerabil de cel al altor țări. În Statele Unite, președintele este ales prin vot universal indirect, iar desemnarea lui Kamala Harris sau a lui Donald Trump pentru a-i urma lui Joe Biden depinde de un colegiu de electori. Astfel, deși marți, 5 noiembrie, cetățenii americani își exprimă votul la urne, nu ei sunt cei care iau decizia finală.

Peste Atlantic, președintele este ales indirect, prin intermediul electorilor desemnați de votul popular. Așadar, scopul votului popular este de a alege acești electori, care vor avea responsabilitatea de a desemna noul șef de stat.

În Statele Unite există un total de 538 de electori, repartizați între cele 50 de state federale, care formează Colegiul Electoral. Acești electori sunt aleși la nivel local – fie că sunt personalități proeminente, fie simpatizanți obișnuiți – și sunt numiți de partidele Democrat și Republican în cadrul convențiilor naționale ce au loc vara înainte de alegeri: în iulie pentru republicani și în august pentru democrați. Conform regulilor, senatorii, membrii Congresului și persoanele care dețin funcții de încredere sau profit în guvernul federal nu pot fi desemnați ca electori.

Numărul de electori nu este uniform în toate statele, acesta variind în funcție de populația fiecărui stat și, implicit, de numărul de reprezentanți ai acestuia în camerele Congresului. Fiecare stat dispune de doi senatori și de un număr de deputați proporțional cu populația sa.

Astfel, cu cât un stat este mai populat, cu atât are mai mulți electori. De exemplu, California are 54 de electori pentru aproximativ 39 de milioane de locuitori, în timp ce Wyoming are doar 3 electori, reprezentând puțin peste 586.000 de locuitori.

Cum se votează

Alegerea noului președinte american se desfășoară în două etape. Marți, 5 noiembrie, cetățenii din fiecare stat își exprimă opțiunea între Kamala Harris și Donald Trump, acesta fiind votul popular.

Candidatul la președinție care obține cele mai multe voturi într-un stat câștigă toți electorii acelui stat. Această regulă se aplică în majoritatea statelor, cu excepția celor din Maine și Nebraska, unde alocarea electorilor se face proporțional, în funcție de rezultatele votului.

Ulterior, pe 17 decembrie, electoratul din fiecare stat va vota între Kamala Harris și Donald Trump. Candidatul care va câștiga alegerile va fi cel care obține 270 de voturi electorale dintr-un total de 538. Deși este de așteptat ca electorii să voteze în conformitate cu partidul lor, nu există nicio obligație legală în acest sens. Prin urmare, nu este imposibil (deși extrem de rar) ca un mare elector să susțină, într-un moment dat, candidatul opoziției.

Președintele poate fi ales fără majoritatea voturilor populare

Voturile electorale vor fi numărate la începutul lunii ianuarie, la Washington, în cadrul unei sesiuni a Congresului, înainte de Ziua Investirii, care are loc pe 20 ianuarie în fiecare an. În cazul în care există un rezultat de egalitate, Camera Reprezentanților va fi responsabilă de alegerea președintelui. Această situație s-a întâmplat doar de două ori în istoria SUA: în 1800 și în 1824.