Prețul petrolului a crescut înainte de alegerile prezidențiale din SUA

Prețul petrolului a crescut înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Cotațiile țițeiului au urcat cu aproape 3% după ce Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol a decis să amâne cu o lună planurile de creștere a producției.

Piața se pregătește pentru o săptămână importantă, când americanii își aleg noul președinte. Companiile mari de petrol, mai ales cele din Orientul Mijlociu, au anunțat că vor continua să reducă producția cu 2,2 milioane de barili pe zi.

Această situație durează deja din octombrie, când a fost amânată și anterior majorarea producției. Coaliția țărilor exportatoare de țiței, care include și Rusia, ar trebui să crească producția cu peste 180.000 de barili pe zi.

Alegeri prezidențiale SUA. Rezultatele oficiale nu vor fi cunoscute până în ianuarie 2025

Alegeri prezidențiale SUA. Rezultatele oficiale ale alegerilor prezidențiale din SUA nu vor fi cunoscute până în ianuarie 2025 din cauza modului în care funcționează sistemul electoral american. Cu toate acestea, presa americană va publica proiecții ale rezultatelor chiar din ziua alegerilor. Cei doi candidați principali sunt Donald Trump și Kamala Harris.

Alegerile prezidențiale sunt programate pentru marți, 5 noiembrie 2024, dar rezultatele oficiale vor apărea ceva mai târziu. Sistemul electoral american funcționează diferit față de cel din alte țări: în loc să numere direct voturile tuturor alegătorilor, ei folosesc un sistem de „electori”.

Electorii sunt 538 de persoane alese din fiecare stat. Numărul de electori din fiecare stat este egal cu numărul reprezentanților pe care acel stat îi are în Congresul SUA. De exemplu, California are 55 de electori, iar Texas are 38 de electori. Statele mai mici, cum sunt Vermont și Alaska, au doar 3 electori. În majoritatea statelor, candidatul cu cele mai multe voturi din acel stat primește toți electorii, cu excepția statelor Nebraska și Maine, care împart electorii proporțional cu voturile primite de fiecare candidat.

După ce sunt aleși, electorii din fiecare stat se întâlnesc în decembrie pentru a vota oficial președintele. Apoi, pe 6 ianuarie 2025, Congresul SUA va verifica și va anunța rezultatele oficiale, confirmând cine va fi următorul președinte al SUA.