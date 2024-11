Kamala Harris, prima femeie vicepreședinte a SUA, o viață în slujba poporului american

Kamala Devi Harris, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii și fost senator de California, continuă să facă istorie și să sprijine drepturile cetățenilor americani. Născută în Oakland, California, pe 20 octombrie 1964, Harris a obținut o diplomă în științe politice la Howard University și a studiat dreptul la Hastings College of the Law, University of California. Cariera sa impresionantă a început ca procuror adjunct în Alameda County și a continuat cu poziții de conducere, inclusiv procuror districtual în San Francisco și procuror general al Californiei.

După ce a fost aleasă senator în 2016, Kamala Harris a făcut un pas istoric în 2020, devenind prima femeie, prima persoană de culoare și prima persoană cu origine sud-asiatică care ocupă funcția de vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii, alături de președintele SUA, Joe Biden.

În calitate de vicepreședinte, ea s-a concentrat pe teme de mare importanță pentru societatea americană, de la protejarea drepturilor femeilor de a lua decizii asupra propriului corp și combaterea violenței armate, până la protejarea mediului și promovarea siguranței votului. De asemenea, ea a consolidat prezența internațională a SUA, cu vizite în peste 19 țări și întâlniri cu lideri mondiali pentru a întări alianțele strategice.

Alături de președintele SUA, Joe Biden, ea a contribuit la realizări majore, precum investițiile masive în economie, care au dus la crearea unui număr record de locuri de muncă și la cel mai scăzut nivel al șomajului din ultimele decenii. Un pas istoric a fost plafonarea costului insulinei la 35 de dolari pentru vârstnici și reducerea prețurilor la rețete, sprijinind astfel sănătatea populației.

Ea a stabilit un nou record în funcția de președinte al Senatului SUA, cu cele mai multe voturi de departajare exprimate vreodată de un vicepreședinte în istoria SUA, printre care și votul decisiv pentru Legea Reducerii Inflației, una dintre cele mai mari investiții în combaterea crizei climatice.

De asemenea, a avut un rol esențial în confirmarea primei femei de culoare, judecătoarea Ketanji Brown Jackson, la Curtea Supremă, sprijinind în același timp diversitatea în structurile guvernamentale federale.

„La fiecare pas, am fost ghidată de cuvintele pe care le-am rostit de prima dată când am stat într-o sală de judecată: Kamala Harris, pentru oameni”, a declarat ea, subliniind angajamentul său continuu față de poporul american.

Mai multe detalii despre Kamala Harris vă sunt puse la dispoziție de către Casa Albă.