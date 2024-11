Alegeri prezidențiale SUA. Rezultatele oficiale nu vor fi cunoscute până în ianuarie 2025

Alegeri prezidențiale SUA. Rezultatele oficiale ale alegerilor prezidențiale din SUA nu vor fi cunoscute până în ianuarie 2025 din cauza modului în care funcționează sistemul electoral american. Cu toate acestea, presa americană va publica proiecții ale rezultatelor chiar din ziua alegerilor. Cei doi candidați principali sunt Donald Trump și Kamala Harris.

Alegerile prezidențiale sunt programate pentru marți, 5 noiembrie 2024, dar rezultatele oficiale vor apărea ceva mai târziu. Sistemul electoral american funcționează diferit față de cel din alte țări: în loc să numere direct voturile tuturor alegătorilor, ei folosesc un sistem de „electori”.

Electorii sunt 538 de persoane alese din fiecare stat. Numărul de electori din fiecare stat este egal cu numărul reprezentanților pe care acel stat îi are în Congresul SUA. De exemplu, California are 55 de electori, iar Texas are 38 de electori. Statele mai mici, cum sunt Vermont și Alaska, au doar 3 electori. În majoritatea statelor, candidatul cu cele mai multe voturi din acel stat primește toți electorii, cu excepția statelor Nebraska și Maine, care împart electorii proporțional cu voturile primite de fiecare candidat.

După ce sunt aleși, electorii din fiecare stat se întâlnesc în decembrie pentru a vota oficial președintele. Apoi, pe 6 ianuarie 2025, Congresul SUA va verifica și va anunța rezultatele oficiale, confirmând cine va fi următorul președinte al SUA.

Rezultatul alegerilor va fi cunoscut neoficial mult mai devreme

Rezultatul alegerilor va fi cunoscut neoficial mult mai devreme de luna decembrie. Agenția de presă AP, care publică și ea rezultate pentru alegerile din SUA, explică faptul că publicul american „nu vrea să aștepte până la mijlocul lunii decembrie pentru a afla cine a câștigat.”

Deși SUA este o federație de state, iar fiecare stat organizează alegerile după propriile reguli, autoritățile naționale nu centralizează rezultatele din toate statele înainte ca electorii să își exprime voturile oficiale. Acesta este un rol pe care doar presa americană a ales să și-l asume.

AP și NBC, două dintre companiile media care publică rezultatele alegerilor, folosesc mai multe surse pentru a face acest lucru. Ei colaborează cu institute de sondaje, echipe de statisticieni și analiști și colectează date din fiecare stat.

În ziua votului, reporterii din toată țara transmit rezultate în timp real pe măsură ce sunt numărate voturile. Ei strâng date despre vot de pe site-urile și platformele oficiale ale statelor și județelor, astfel încât să poată prezenta rezultatele cât mai repede.

Totuși, presa americană ar putea lua măsuri de precauție

Totuși, este posibil ca presa americană să nu anunțe un câștigător chiar pe 5 noiembrie 2024, ca măsură de precauție, având în vedere tensiunile politice foarte mari. De exemplu, în anul 2020, Joe Biden a fost declarat câștigător abia după patru zile de incertitudine.

Anul acesta, rezultatul final depinde în mod special de șapte state foarte disputate. În multe dintre ele, este puțin probabil să fie disponibile suficiente date pentru a face o estimare clară până la sfârșitul zilei de alegeri. În unele cazuri, ar putea dura până a doua zi sau chiar câteva zile până când vom avea o proiecție clară, a explicat Joe Lenski, vicepreședinte executiv al Edison Research. El colaborează cu rețelele de știri mari din SUA (ABC, CBS, NBC News, CNN) pentru a furniza exit-poll-uri, proiecții și date de numărare a voturilor.