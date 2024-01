Simona Halep a fost suspendată pentru patru ani pentru dopaj, iar audierile de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne se apropie. După cum se știe, procesul tenismenei din Constanța se va desfășura în perioada 7-9 februarie 2024. Halep a depus apelul împotriva suspendării de patru ani dictate de ITIA după ce sportiva noastră a fost depistată pozitiv la Roxadustat și nereguli în pașaportul biologic.

Trecut printr-o situație asemănătoare, fostul mare fotbalist Adrian Mutu, actualmente antrenor la CFR, spune că este alături de tenismena noastră.

„Nici nu vreau să mă gândesc la sentimentele pe care le are ea în acest moment. Este o perioadă dificilă psihic, am fost într-o situație asemănătoare. Ca român, nu ai cum să nu fii alături de ea. I-aș spune să rămână puternică. Am citit despre caz, am văzut că fostul ei antrenor și-a asumat vina. Nu ai cum ca judecător să nu iei în calcul acele declarații care, zic eu, sunt în favoarea Simonei. Sunt alături de ea și sper ca totul să se termine cu bine la TAS și să revină pentru că este o mare sportivă. Mi se pare o sportivă foarte ambițioasă. Cred că va lupta să revină la vârf dacă totul va fi ok după judecata de la TAS” a declarat în exclusivitate pentru Capital, Adrian Mutu.