Fostul mare tenismen Ion Țiriac a vorbit despre meciul demonstrativ al Simonei Halep cu Andre Agassi și Steffi Graf. Întrebat de către un jurnalist dacă acesta ar putea fi ultimul ei meci, Ion Țiriac a spus că nu, subliniind că poate juca peste tot.

De asemenea, el a mai spus că marea campioană a României se antrenează zi și noapte și că este și mai ambițioasă decât înainte.

Mai mult, fostul mare tenismen spune că Simona Halep are o singură vină. El spune că, la început, după ce a fost testată pozitiv, ar fi trebuit să spună ce cei din echipa sa ar trebui trași la întrebări cu privire la contaminarea sa.

Simona Halep, după părerea mea, are o singură vină. A fost depistată pozitiv? Se poate. Dar de ce?”, a spus Ion Țiriac într-o declarație de presă, potrivit gsp.ro .

Nu în ultimul rând, acesta i-a rugat pe jurnaliști să nu îi mai pună întrebări în ceea ce o privește pe marea campioană deoarece nu știe mai nimic despre subiect.

Fostul mare tenismen a mai spus că, după părerea lui, sportiva din Constanța nu are ”absolut nicio vină”. Nu este prima dată când Ion Țiriac îi ia apărarea sportivei.

Într-un interviu anterior, acesta a lăsat să se înțeleagă că toate acuzațiile care i se aduc Simonei Halep ar putea fi inventate. Acesta a precizat la momentul respectiv că este imposibil ca la un rezultat avut vineri să arate negativ, iar la un rezultat avut luni să arate pozitiv.

”Halep a făcut o singură greşeală. În momentul în care cineva spune ceva ea trebuie să zică: Nu vorbiţi cu mine, vorbiţi cu echipa mea.

O jucătoare de tenis în vârstă de 32 de ani care are vineri rezultat negativ, iar luni are rezultat pozitiv, cu 0.02 dintr-o substanţă care este sau nu este… Şi aşteaptă de un an şi jumătate să vadă ce este? Invenții. Cine acoperă ce?”, a spus acesta.