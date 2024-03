Probleme pentru Simona Halep? Tara Moore este o jucătoare britanică de tenis. Ea a trecut printr-o perioadă dificilă, similară celei prin care a trecut Halep.

Britanica a fost suspendată timp de 19 luni pentru acuzații de dopaj, pentru care ulterior a fost complet exonerată. Moore a scris o postare provocatoare după ce presa a anunțat că Simona Halep a primit un wild card la Miami Open.

Decizia ca Simona Halep să revină rapid în circuit, după ce a scăpat de suspendare, pentru a participa la prestigiosul turneu de la Miami, a stârnit nu doar reacții favorabile.

Tara Moore și-a exprimat frustrarea. Ea simte că este tratată discriminatoriu pentru că nu a primit invitații la niciun turneu. Nici măcar după ce a demonstrat că este nevinovată. În contrast, Simona Halep a primit deja un wild card pentru Miami Open din partea directorului turneului, James Blake.

Tara Moore este considerată cea mai talentată jucătoare britanică de dublu. Ea a fost absolvită de orice acuzație de încălcare a regulilor anti-doping în decembrie 2023. Cu toate acestea, ea nu a primit nicio invitație la turnee, până în prezent.

Moore a dorit să sublinieze această situație, în special după ce Simona Halep, al cărei recurs a fost parțial admis de TAS, a primit un wild card pentru turneul de la Miami.

Great that @Simona_Halep is able to get back onto her feet so quickly. Shame it’s not the same for myself and other players who have been exonerated that aren’t so high on the totem pole. WTA need a rule… 1/2 https://t.co/xKmjpgw6UR

— Tara Moore (@TaraMoore92) March 8, 2024