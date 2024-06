Simona Halep încă se pregătește pentru a reveni în circuitul profesionist de tenis. În prezent, așteaptă rezultatele testelor medicale efectuate la genunchi. Se îndoiește că va reveni curând pe terenul de tenis. De altfel, nu crede că altă sportivă din România ar putea câștiga un turneu de tenis de Grand Slam. Până acum, numai ea și Virginia Ruzici au avut o asemenea performanță. Ea a câștigat Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, iar Virginia Ruzici a câștigat Roland Garros 1978.

Simona Halep a avut mai multe probleme medicale în ultima vreme. Ultimul său meci de tenis a avut loc pe data de 15 mai 2024, dar a fost nevoită să-l abandoneze din cauza problemelor la genunchi. A resimțit dureri la genunchi de la Miami Open.

Între timp, sportiva se antrenează pentru Sports Festival, unde va juca un meci de tenis demonstrativ. Va forma echipă cu Andrei Pavel. Cei doi vor juca împotriva perechii formate din Andre Agassi și Steffi Graf. Meciul lor va avea loc pe 15 iunie 2024.

Imaginile cu sportiva în timpul antrenamentelor au fost filmate și distribuite pe rețelele sociale de una dintre cele mai devotate susținătoare ale sale. În videoclip, ea apare antrenându-se cu zâmbetul pe buze, încercând să execute o lovitură cu spatele, printre picioare.

Simona Halep hitting the practice court for her mixed doubles exhibition match with Andrei Pavel against Andre Agassi and Steffi Graf at the Sports Festival on June 15th.

— Romanian Tennis (@WTARomania) June 5, 2024