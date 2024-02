Simona Halep a avut, vineri, o nouă zi plină în timpul audierilor de la TAS. Halep a ales să se relaxeze, seara, alături de echipa sa de avocați. Constănțeanca a fost supusă audierilor timp de ultimele trei zile în cadrul procesului privind acuzațiile de dopaj. La finalul lor, ea și-a exprimat speranța că TAS-ul de la Lausanne va reduce suspendarea inițială de 4 ani impusă de ITIA.

Epuizată de întregul proces, Simona Halep a decis să meargă direct la restaurant după încheierea celei de-a treia zile de audieri. A ales să ia cina la un local din Lausanne.

Fosta campioană de Grand Slam s-a fotografiat alături de avocații săi, Howard Jacobs, Claude Ramoni și Bogdan Stoica. Ea a postat imaginea pe rețelele de socializare. De asemenea, campioana noastră a transmis și un mesaj prin intermediul mediului online.

Simona Halep posted this thank you to her team on her Instagram Story after the end of her appeal hearing. pic.twitter.com/gcFgOHUUSW

— Romanian Tennis (@WTARomania) February 9, 2024