Simona Halep revine pe teren? Decizia luată chiar acum de sponsorul său oficial

Sursă: Facebook, Simona Halep

Un singur lucru o mai desparte pe Simona Halep de reapariția pe terenul de tenis într-un meci oficial. Este vorba despre un verdict favorabil al Tribunalului Sport Resolutions. Halep se antrenează de câteva săptămâni pe hard, suprafața de la US Open, pentru reacomodare și pentru a nu fi luată pe nepregătite de o eventuală hotărâre care să-i dea dreptul să participe. În plus, și Nike, sponsorul tehnic al româncei, a prezentat noile echipamente colecția US Open 2023.