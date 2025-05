Termenul este valabil atât pentru depunerea inițială a cererilor, cât și pentru eventualele modificări dorite de fermieri. Spre deosebire de alți ani, în campania din 2025 nu va mai exista o perioadă de depunere cu penalizări, ceea ce înseamnă că fermierii care nu depun cererea până la această dată riscă să piardă plățile.

Potrivit datelor APIA, în perioada 3 martie – 11 aprilie 2025 au fost înregistrate 328.242 de cereri, ceea ce reprezintă aproximativ 45,03% din totalul estimat. Fermierii sunt astfel încurajați să grăbească procesul de depunere pentru a evita aglomerația și riscul de a rămâne fără sprijinul financiar acordat prin aceste subvenții.

O noutate a campaniei din acest an este posibilitatea ca cererile să fie completate exclusiv online, prin aplicația geospațială AGI Online, fără a fi necesară prezența fizică la centrele APIA. Totuși, pentru fermierii care solicită și scheme din sectorul zootehnic, rămâne obligatorie programarea la centrele teritoriale pentru completarea declarației într-o aplicație dedicată acestui sector, înainte de a accesa platforma online, conform Agrointel.

Începând cu data de 30 aprilie, fermierii din sectorul zootehnic pot solicita plățile pe cap de animal, după finalizarea softului necesar acestor scheme. Cu toate acestea, au fost raportate probleme tehnice legate de aplicația AGI Online. Mai mulți fermieri și-au exprimat nemulțumirea în mediul online, acuzând disfuncționalități ale platformei care îngreunează sau chiar blochează finalizarea cererilor.

Utilizatorii reclamă erori frecvente, dificultăți în digitizarea parcelelor și imposibilitatea de a salva sau închide cererea. Un exemplu în acest sens este cazul unei tinere fermiere care a semnalat, printr-o postare video pe platforma TikTok, că aplicația a funcționat intermitent timp de o săptămână și nu i-a permis finalizarea procesului, în ciuda încercărilor repetate.

În acest context, fermierii solicită intervenția urgentă a autorităților pentru remedierea problemelor tehnice, astfel încât procesul de depunere să poată fi încheiat la timp și fără complicații suplimentare.

„M-am apucat și eu ca tot fermierul săptămâna aceasta de declarațiile APIA. Am intrat să digitizez, hărți, suprapuneri, etc. ba că merge aplicația, ba că nu merge. Am mai încercat, nu s-a salvat, am mai dat refresh paginii. După o săptămână de încercări, ba că a mers, ba că a dat eroare am ajuns într-un final teoretic să închid cererea APIA. Și să vezi supriză că nu mergea aplicația, nu am putut închide cererea, nu am putut face nimic. Vă rog domnilor de la APIA să faceți ceva aplicației ca să putem încheia cererea că mai avem și altceva de făcut. Ne trezim cu rapița mâncată de dăunători pentru că noi stăm o săptămână să ne chinuim să depunem o cerere care într-un final descoperim că tot nu este finalizată”, a semnalat o tânără fermieră, potrivit sursei menționate.