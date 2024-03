Simona Halep se întoarce pe teren după o pauză de aproximativ un an și jumătate. Fosta lideră mondială va reveni în circuit după ce a fost suspendată pentru dopaj. Pedeapsa inițială de patru ani a fost redusă la doar nouă luni de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS). Această suspendare a expirat în luna iulie 2023.

În prima sa apariție după finalizarea apelului, Simona Halep a adus în discuție termenul de „trădare”. Ea a dezvăluit o întâmplare șocantă din timpul procesului, menționând că a constatat abia la Lausanne că proba de sânge incriminatorie a fost procesată la un laborator din România, la temperaturi care nu corespundeau standardelor.

„Pedeapsa a fost aşa mare pentru că a apărut proba de sânge. A fost ceva foarte şocant. Mi-au spus după 6 luni că sângele meu este în neregulă. Niciodată nu a fost o analiză de sânge care nu era în regulă.

A fost aşa de şocant că nu am realizat documentele. Doar vorbeam cu avocaţii. A fost şocant că se întâmplă cu sângele. Să vă povestesc de unde am aflat treaba cu sângele. La Lausanne erau mai multe ecrane mari.

Apare documentul, nu am realizat, nu eram atentă. Şi mi-a spus fratele meu: “tu vezi că scrie în română”. Am avut un moment în care nu am apucat să spun nimic. A fost un şoc în care eu eram suspendată, pe un document venit din România.

A fost cel mai mare şoc din viaţa mea. Proba din Bucureşti a fost testată la temperaturi care nu au fost în regulă. Nu puteam să mai fac nimic. Chiar şi aşa, proba de sânge a fost în valori normale”, a precizat Simona Halep, pentru Antena 3 CNN.