Anunțul oficial făcut de WTA reprezintă un dezastru pentru Simona Halep, care de aproape un an trăiește un calvar. Fiind suspendată provizoriu din cauza scandalului de dopaj, românca nu a mai putut participa la niciun turneu de tenis și, implicit, nici să își apere poziția în clasament.

Simona Halep a ieșit din top 500 WTA

Simona Halep nu a mai participat la un turneu WTA de 11 luni, ceea ce a însemnat o cădere liberă în clasament, ea neputând să acumuleze noi puncte și nici să le apere pe cele obținute în aceeași perioadă a anului trecut. Picajul constănțencei s-a accentuat și mai mult odată cu începerea turneului Rogers Cup din Canada, pe care l-a câștigat anul trecut.

Românca a pierdut, așadar, 900 de puncte în clasamentul WTA și a ieșit din top 500. A ajuns tocmai pe poziția 578, situație fără precedent în cazul unui fost lider mondial. Sportiva a rămas cu doar 70 de puncte, ceea ce va face revenirea ei pe teren mult mai complicată, indiferent când va avea loc aceasta. Pentru a putea accede în tablourile principale, va fi nevoită să intre la turneele importante încă din calificări sau să primească invitații de tip wild card.

Patrick Mouratoglou a vorbit despre această situație în mai 2023

Antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, a vorbit despre situația româncei în mai 2023, și a dat vina pe Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, care, în opinia sa, nu a gestionat profesionist cazul ei.

„Problema este că a stat prea mult timp pe margine cu toate aceste amânări, iar probabil că-și va pierde toate punctele. A ratat patru Grand Slam-uri și toate punctele doar pentru că ei nu și-au făcut treaba în mod corespunzător.

Deci, în momentul în care va putea juca din nou o va face începând de la zero, ceea ce este extrem de incorect, iar asta, repet, doar pentru că ei nu și-au făcut treaba corespunzător”, a spus el atunci, citat de GSP.

Andrei Pavel speră ca Simona Halep să revină pe terenul de tenis

Fostul antrenor al constănțencei, Andrei Pavel, s-a declarat, la rândul său, surprins de faptul că decizia în cazul său întârzie să apară.

„Nu înţeleg de ce nu e decizia deja luată, de ce o prelungesc atât de mult. Am văzut că e înscrisă la US Open, am văzut că se antrenează. Ar fi o gură de aer să joace la US Open. Sper să revină pe terenul de tenis, am văzut că a revenit şi Caroline Wozniacki”, a spus el.