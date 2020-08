Simona Halep are din nou meci la Turneul de la Praga. După ce a trecut greu de Barbora Krejcikova din Cehia, locul 118 WTA, cu scorul de 3-6, 7-5, 6-2, românca are vineri din nou meci în sferturi.

Următoarea întâlnire o va pune pe Simona Halep faţă în faţă cu poloneza Magdalena Frech (22 de ani), locul 174 WTA.

După meciul din optimi cu Krejcikova, Simona a dezvăluit de ce i-a pus cehoaica atât de multe probleme.

“A fost un meci interesant. Fiind o jucătoare extraordinară de dublu, e complicat să joci. Are alte unghiuri, altă replică la anumite mingi. Mă bucur tare mult că am reușit să câștig. Am jucat suficient de bine ca să pot să câștig meciul.

A fost mai bine decât data trecută. Nu o să progresez de la o zi la altă, dar dacă am în cap că trebuie să progresez, o să lucrez în continuare și sper să o fac într-o perioadă destul de scurtă”, a declarat Simona Halep pentru DigiSport.

Ce crede Simona despre meciul de vineri?

Fanii Simonei s-au speriat în timpul meciului, după ce românca a cerut la un moment dat intervenţia medicului. Ea a explicat care a fost, de fapt, situaţia.

“Am o contractură la gât. S-a dus durerea puțin pe umăr. Nu cred că a fost ceva grav, dar a fost bine ca să-mi relaxeze puțin zona ca să pot să lovesc mingea în continuare”, a precizat Halep.

Simona şi-a studiat deja adversara pe care o va întâlni vineri, poloneza Magdalena Frech, şi recunoaşte că nu va avea nici de această dată un meci uşor.

“M-am uitat la meciul dinaintea mea, a jucat un meci foarte lung și foarte strâns. Este o jucătoare care luptă foarte mult. Nu cred că lovește foarte puternic, dar nu greșește, ceea ce e complicat”, a declarat Simona Halep despre adversara sa din sferturi.