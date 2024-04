Simona Halep a semnat cu IMG

Simona Halep a dat lovitura! Fostul lider WTA ar fi semnat un contract de management și marketing cu gigantul „International Management Group” (IMG). Este vorba despre nimeni alta decât cea mai importantă companie din lumea sportului, lider incontestabil în industria divertismentului mondial.

Sportiva din Constanța a făcut schimbări fundamentale în timpul perioadei de pauză provocată de scandalul de dopaj. A pus punct colaborării cu „We Sport”, agenția suedeză cu care începuse să lucreze la recomandarea fostului său antrenor, francezul Patrick Mouratoglou.

După eliminarea din turul secund al Roland Garros 2022, ultimul turneu pe zgură al Simonei Halep până în prezent, românca și-a transferat portofoliul de marketing și management de la Virginia Ruzici către Nina Wennerstrom, o fostă jucătoare de tenis.

În luarea deciziei de a semna cu IMG, un factor important a fost avocatul Howard Jacobs. El a reușit să o scape pe Simona Halep de suspendare în cazul de dopaj și a influențat-o decisiv pe româncă să facă această mutare majoră, scrie Fanatik.

Despre IMG

„International Management Group” (IMG) este un colos în lumea sportului mondial. Are o prezență remarcabilă în tenis, unde administrează diverse turnee de prestigiu precum Miami Open, Madrid Open și Rio de Janeiro. În plus, IMG, noul partener al Simonei Halep, are sub contract toate cele patru turnee de Grand Slam:

Australian Open;

Roland Garros;

Wimbledon;

US Open.

Howard Jacobs este principalul consilier juridic al IMG. Nu este deloc o coincidență faptul că avocatul american a reprezentat-o și pe Maria Sharapova în scandalul de dopaj legat de „Meldonium”. Simona Halep se alătură astfel unei liste de elită a jucătorilor de tenis sub contract cu IMG.

Între cei peste 150 de jucători de tenis aflați sub contract cu IMG se numără:

Novak Djokovic;

Rafael Nadal;

Serena și Venus Williams;

Victoria Azarenka;

Casper Ruud;

Qinwen Zheng;

Maria Sharapova;

Na Li;

Alex de Minaur.

Pentru Simona Halep, trecerea la IMG marchează a patra etapă în ceea ce privește colaborarea cu companii de marketing și management, după experiențele cu agenția Virginiei Ruzici, „Lagardere Sports” și „We Sport”.

„Lucrăm cu cei mai buni pentru că suntem cei mai buni!”, este sloganul americanilor de la IMG.

Trebuie menționat că vicepreședintele Diviziei Tenis, olandezul Marjin Bal, este agentul personal al lui Halep. Acesta are în portofoliu și alți jucători de top precum Casper Ruud, Belinda Bencic și Monica Puig.