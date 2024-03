La orizont, se întrevăd noi probleme pentru Simona Halep. Chiar dacă a revenit pe terenul de tenis, nevinovăția ei este pusă la îndoială de presa internațională.

Totuși, Darren Cahill, fostul ei antrenor de tenis, rămâne alături de ea. Australianul a reacționat imediat după ce ziarul britanic The Times a acuzat Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) că „a ignorat părerile experților în farmacologie sau, mai grav, nu le-a înțeles argumentele”.

Articolul scris de David Walsh, un jurnalist sportiv cu expertiză în tenis, i-a stârnit furia lui Darren Cahill. Este deranjat de informațiile eronate care au însoțit cazul de dopaj al Simonei.

El consideră că adevărata problemă stă la baza Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului (International Tennis Integrity Agency – ITIA), care a emis mai multe erori de-a lungul timpului.

This thread 👇 a full review into the @itia_tennis is needed. It’s time for the false accusations and false narratives to stop. The tennis bodies need to do better. That is the 4 majors, @atptour & @WTA who fund this organization as they waste $ millions of tennis player money. https://t.co/x4L5mgsL5D

— Darren Cahill (@darren_cahill) March 26, 2024